殺警案凶嫌林信吾17小時逃亡路線曝光 「1動作」製造追緝斷點

昨（22）日台南兩名員警在追捕通緝犯時，意外遭到逃犯持刀攻擊，兩人皆不幸殉職。凶嫌林信吾今日凌晨已於新竹市落網，17小時的逃亡路線也隨之曝光。

林信吾的逃亡路線圖。製圖／聯合新聞網

一、8/22 11:38左右

林信吾在安南區北汕尾三路犯下殺警案後，騎乘贓車到離命案現場車程不到兩分鐘的土城高中，並將贓車遺棄在校園的廁所內，人便繼續逃逸。

二、8/22 19到20時左右

林信吾搭乘計程車前往台南赤崁樓附近買飲料。

三、8/22

林信吾搭乘公車到台南市立醫院站下車，並前往處理和員警對峙時造成的傷口，但過程中疑似和醫生發生爭執，所以最後並未接受治療就離開。

四、8/22

林信吾搭乘計程車前往火車站。

五、8/22

林信吾搭乘火車從台南前往新營。

六、8/22 23:33

林信吾抵達新營區後，偷竊一輛機車當作代步工具，之後還持槍洗劫一間便利超商，犯案後再將偷來的機車棄置在延平路130號。

七、8/22 23:40左右

林信吾搭乘白牌計程車前往高雄九如交流道，並疑似為了製造斷點，要求轉到北上路口時才要下車。

八、8/23 1:00左右

林信吾下計程車後徒步前往客運站，並搭乘和欣客運北上新竹。

九、8/23 4:41

林信吾於今日清晨4時41分在和欣客運新竹站下車，警方於站牌斜對面（新竹市金城一路35巷1號前）當場逮捕破案。