殺警凶嫌竟是未見報逃犯 網怒：這消息也要封存30年？

在台南殺害兩名警察，並奪走警槍和彈匣的凶嫌林信吾落網，讓民眾鬆了一口氣。只是被逮嫌犯非但不是昨（22）日警方鎖定的陳姓通緝犯，竟然還是未曝光的外役監逃犯，讓網友不禁質疑，還有多少事情被蒙在鼓裡？

台南殺警案震驚全國，警方一開始認定一名陳姓通緝犯嫌疑重大，並在媒體公布全名和照片，逼得該嫌昨晚投案，激動向警方澄清自己沒殺警察。後來殺警凶嫌偷機車搶劫超商，又有媒體傳出是另一名同樣姓陳的通緝犯，但遭警方否認，不過他的照片也已在網路上流傳開來。

殺警案凶嫌今天凌晨搭客運北上在新竹被逮，林信吾的名字正式曝光，民眾才得知他原來是外役監逃犯，因此在網路上掀起廣大討論。網友將嫌犯落網新聞貼到臉書社團「爆廢公社」，不少人對於警方火速破案給予肯定，認為「有震怒有差」，但也有網友驚訝嫌犯「換人」，「怎麼睡一覺起來，兇手都改姓了」、「到底確不確定，會不會抓錯人，不會是搭個客運就死刑吧」。

對於警方鎖定對象錯誤，有網友笑稱兩名陳姓通緝犯「太倒楣」，有人則認為是一種策略，目的是讓真兇放鬆警戒，「刑事辦案技巧，聲東擊西！」、「這應該是煙霧彈策略，讓真兇誤以為自己還沒被盯上」，但也有人不認同，「萬一被誤殺誰扛責？」。

另有網友發現，林姓嫌犯一周前逃獄，卻完全搜不到新聞，質疑「還有多少監獄逃犯被壓下來不敢公布報導的？」、「外役監有逃犯這消息也封存30年算了」。還有人痛心留言，「整個行政樞紐都走鐘了，認真執勤的兩名員警，以為查辦普通竊車案，竟是遇上服憲兵役會擒拿術的強盜逃犯，果然真相都會令人憤怒。」