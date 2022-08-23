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台南殺雙警凶嫌起底！林信吾一周前逃獄 自曝當過憲兵

直播／殺警凶嫌林信吾280公里大逃亡 8：30開破案記者會

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台南殺警凶嫌背景曝光！林信吾育有4子上周逃獄 自曝曾任憲兵

聯合新聞網／ 綜合報導
台南殺警凶嫌林信吾新竹市落網，警方在場清點查扣警槍及子彈。圖／台南市警察局提供
台南殺警凶嫌林信吾新竹市落網，警方在場清點查扣警槍及子彈。圖／台南市警察局提供

台南二警遭割喉殺害，手法兇殘震驚全國，涉嫌犯案的林信吾逃亡一天後，今（23日）清晨於新竹落網，其個人臉書、背景也隨之曝光，除與前妻、女友育有4個小孩，並自稱曾任中華民國憲兵，更被揪出是明德外役監逃犯。

台南市員警曹瑞傑、凃明誠22日追查失竊贓車時，遭到凶嫌林信吾持刀襲擊，先下車的警員凃明誠遭殺害奪槍後，朝開車的警員曹瑞傑連開6槍，曹被迫下車躲避，被追上砍殺身亡。隨後林信吾騎乘贓車離開，搶劫超商後幾次乘換交通工具至高雄，再改搭和欣客運北上，今日凌晨4點45分於新竹落網，並起出遭搶的警槍及子彈。

林信吾落網後，其個人背景也隨之曝光，據《ETtoday新聞雲》報導，46歲的林信吾與前妻育有3名小孩，離婚全交由前妻撫養，2020年時又與新女友生下1名女兒，但其臉書公開訊息上與家人完全零互動，連感情狀態都列「一言難盡」，同時自稱曾任中華民國憲兵。

此外，林信吾也被查出因強盜及竊盜等案被判有期徒刑7年10月，需在明德外役監服刑至2028年才出獄，於一周前（15日）逃獄，然法務部矯正署並未公開有受刑人在逃的消息。

殺警殺嫌林信吾臉書曝光。 圖／翻攝自林信吾臉書
殺警殺嫌林信吾臉書曝光。 圖／翻攝自林信吾臉書

台南 贓車 憲兵

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