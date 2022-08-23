台南殺警凶嫌背景曝光！林信吾育有4子上周逃獄 自曝曾任憲兵

台南二警遭割喉殺害，手法兇殘震驚全國，涉嫌犯案的林信吾逃亡一天後，今（23日）清晨於新竹落網，其個人臉書、背景也隨之曝光，除與前妻、女友育有4個小孩，並自稱曾任中華民國憲兵，更被揪出是明德外役監逃犯。

2022-08-23 08:30