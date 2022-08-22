台南雙警遇襲 陳其邁：責成雄警與南警密切合作緝凶

台南市發生重大襲警案，造成凃明誠、曹瑞傑2員警殉職；對此，高雄市長陳其邁表示深感哀慟與不捨，已責成高市警局與台南警方密切合作，注意歹徒逃亡路線，全力緝凶。

台南市安南區北汕尾三路上午發生襲警失槍案。凃明誠、曹瑞傑2員警追緝機車竊盜通緝犯時遇襲傷重不治殉職。

陳其邁晚間臉書（Facebook）發文表示，聽聞有2名台南員警，在追捕通緝犯過程中遇襲殉職的消息，深感哀慟與不捨。

陳其邁說，警察維護治安不遺餘力，每次出勤，往往是犧牲與家人相處時間機會，一心守衛民眾，隨時暴露在危險之中，這種辛苦、無懼，令人敬佩。

陳其邁表示，第一時間已責成高雄市警察局與台南市警方密切合作，注意歹徒逃亡路線，全力緝凶，並支持警方強力執法、鐵腕破案；對任何暴力襲警的行為，嚴厲譴責，絕對不允許，也絕對會追究到底。

陳其邁指出，警察出生入死捍衛社會安全，要給予支持鼓勵，不應該打擊警方士氣、甚至誣衊；盼憾事不再發生，也向兩位無畏危險、打擊犯罪的勇警致敬。