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台南殺警兇嫌「369-PGB」贓車找到了！棄置高中廁所變裝逃逸 現場留有3物

台南殺警奪槍 黃偉哲慰問家屬發3點聲明

中央社／ 台南22日電

台南市發生殺警奪槍案2警殉職。台南市長黃偉哲譴責嫌犯暴行，指示配合刑事局全力緝凶偵辦；全力協助2名員警家屬善後；員警因公執勤不幸殉職，爭取最優撫卹。

黃偉哲中午接到消息後立刻趕往醫院探視搶救中的員警，卻收到兩名員警均搶救無效，不幸殉職消息。黃偉哲在醫院陪伴慰問悲痛員警家屬，指示台南市警局全力緝凶偵辦中。

黃偉哲隨後表達3點聲明。第1，這起案件是員警因公執勤時不幸殉職事件，會全力協助家屬辦理後續事宜，也呼籲中央核予最優撫卹，也對於員警執法奮不顧身表達最高敬意。

第2，譴責犯嫌犯下令人髮指罪行，也表示已責令台南市警察局配合中央刑事警察局全力投入偵辦，務必要在最短時間內緝凶。第3，有媒體報導關於案件兇嫌身分，由於目前已由台南地檢署指揮中，針對案件進度細節無法對外報告。

台南市警察局表示，目前已鎖定嫌犯機車車牌「369-PGB」(深紅色，光陽普通重機，有失竊登記)，並在線上下令全台圍捕攔截，同時也提醒線上同仁「注意自身安全」。

對於案發經過，台南市警局清查，第二分局民權派出所凃姓、曹姓員警與派出所另一名員警共3人，接獲贓車案通報，中午11時多趕往三分局轄內追緝。其中凃、曹兩人駕駛巡邏車，另名陳姓員警騎機車前往。

當陳姓員警趕至安南區台江大道4段和北汕尾三路口時，發現凃、曹兩人已倒臥地上身受重傷，手槍及彈匣被搶走。2人經分別送永康奇美醫院、安南醫院，經院方搶救仍宣告不治。

台南市長 黃偉哲 警察

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