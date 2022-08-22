台南雙警遭襲命案 黃偉哲：全力緝凶協助家屬善後
台南市發生重大襲警案，第二警分局2名員警殉職。市長黃偉哲表示，對2名員警殉職感到非常難過，市府將從優撫卹並全力協助家屬善後，台南市警局全力緝凶中，隨時向大眾說明。
黃偉哲下午在臉書發文表示，對今天台南2名員警執勤時，不幸遭遇傷害一案，他已責成市警局掌握偵辦進度並對外說明，並立刻趕赴安南醫院及奇美醫院慰問及協助家屬。
黃偉哲說，對於2名警察殉職，他非常難過，也請家屬節哀保重，市府將從優撫卹並全力協助家屬善後。台南市警局目前正全力緝凶偵辦中，並隨時向社會大眾報告說明。
台南2名員警在安南區北汕尾三路15號遭攻擊，其中1警傷在頸部，另一警身上多處刀傷，分送奇美及安南醫院急救不治。119救護車獲報後趕抵現場，停在路邊警車車門上沾染血跡，鑑識人員已封鎖現場採證，案發地點的轄區三分局也將召開記者會對外說明。
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