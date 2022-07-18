康建4死命案賴敏男恢復程度難說 事業接班人也亡

康建生技4死1傷槍擊案，凶嫌前員工李鴻淵已收押；一名員工說，廠長隨老闆賴敏男創業至今多年，老闆重傷，所幸廠長仍可維持公司，只是接班人老闆女兒也身亡，公司未來動向待老闆傷勢穩定再說。

康建生技公司槍擊案釀4死1重傷，傷者為公司負責人賴敏男，雖逃過一劫，但仍重傷在台中榮民總醫院治療，神經外科主治醫師黃愉芬日前接受媒體聯訪說，賴敏男會有後遺症，包括語言、肢體活動，多少會受影響，遭受槍傷等同較嚴重的腦震盪，合併腦出血，未來可能狀況會蠻多，加上病人80多歲，無法像年輕人恢復那麼快，且康復程度還很難說。

槍擊案導致公司靈魂人物賴敏男重傷，死亡員工也是幹部，但康建公司今天維持正常上班，不過大門緊閉，偶有車輛進出才會開啟，一名員工今天向中央社記者透露，雖然老闆發生這種事情，但目前由劉姓廠長打理大小事，維持公司運作，廠長很資深，曾是賴敏男的學生，後來跟隨創業。

賴敏男妻子過世多年，大兒子留學之後定居加拿大，大女兒則是長住療養院，賴敏男有意將公司交給小女兒掌管，不料公司接班人也遭槍殺。這名員工表示，未來公司何去何從，有待老闆狀況穩定後才能打算。

檢警調查，李鴻淵14日先至距離廠辦約百公尺的倉庫，以手銬控制賴敏男的70歲弟弟、60歲劉姓男課長，接著等待賴敏男，但經4個小時仍等不到人，於是李鴻淵先槍殺這2人，再利用下班時間闖進辦公室，趕其他員工進廁所後，槍殺賴敏男的40歲女兒、45歲張姓女員工致死，賴敏男重傷。

這名員工透露，公司上班時間大門緊閉，由專人控制開關，沒有警衛，凶嫌李鴻淵利用下班時間大門敞開時闖入，而一開始會在倉庫等待，疑是熟知賴敏男閒暇時會到倉庫旁整理園藝草木，甚至有睡午覺的習慣；這處園地種植數百棵七里香、茶花等，與牛樟芝事業無關，純粹是老闆興趣。

根據康建網站，公司由菇菌類專家賴敏男博士於1991年創立，致力具保健功效菇菌類產品研製，是台灣少數具備全套生產流程的菇菌類保健食品研發製造中心，從研發、製造、品管到製品商品化一貫作業，產品與技術涵蓋固態培養牛樟芝、冬蟲夏草菌絲體、靈芝等萃取濃縮製品及OEM、ODM服務，成功拓銷到中國、香港、澳門、馬來西亞等地。

康建公司運用固態栽培技術生產牛樟芝，技術性較原木栽培法更難，但產品價格較低，因此，外界傳言賴敏男可能因擋人利益惹殺機，而李鴻淵只是受託殺手。這名員工說，雖然高技術降低生產成本，但他不認為是產品事業問題惹禍，因為同業間彼此熟識，「大家各做各的」，沒必要如此。

康建生技公司14日發生槍擊案，犯嫌李鴻淵行刑式轟頭，造成賴敏男重傷，賴的弟弟及女兒、劉姓男課長、張姓女員工死亡，警方15日在台中緝獲李鴻淵並起出3把改造手槍、179發子彈、滅音管；這名員工說，李鴻淵雖然脾氣暴躁，但沒混黑道，轄區派出所也指李鴻淵非治安顧慮人口。