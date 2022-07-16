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養生館員工助李鴻淵躲藏 涉藏匿犯人罪5萬交保

中央社／ 南投16日電

康建生技公司槍擊案釀4死1重傷，凶嫌李鴻淵昨天在台中市一間養生館被逮，昨晚遭檢方聲押獲准；協助李鴻淵躲藏的養生館賴姓員工則涉藏匿犯人罪，檢方諭令新台幣5萬元交保。

南投縣草屯鎮康建生物科技公司14日發生槍擊案，犯嫌李鴻淵行刑式轟頭，造成公司負責人賴敏男70歲弟弟、60歲劉姓男課長、賴敏男40歲女兒、45歲張姓女員工死亡，賴敏男重傷，警政署、刑事警察局、台中市警察局、保一總隊、南投縣警察局昨天下午在台中市緝獲李鴻淵及槍彈。

南投地方檢察署主任檢察官李俊毅今天接受中央社記者電訪時指出，承辦此案的檢察官昨晚訊問李鴻淵及養生館賴姓員工，李鴻淵遭檢方聲押獲准，至於養生館賴姓員工也因涉犯刑法第164條第1項的藏匿犯人罪，檢察官訊後諭令5萬元交保。

檢方指出，昨天下午針對槍擊案4名死者進行相驗及解剖，初步發現4名死者頭部都有1處致命槍傷，也使用X光勘驗車確認，發現其中2名死者顱內有殘留彈頭，至於詳細死因仍待確認。

南投 槍擊

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