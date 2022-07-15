複製劉邦友血案？ 高大成：南投4死凶嫌是模仿犯
南投康建生技公司昨晚發生四死行刑式槍擊命案。中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成今天受訪時認為，當初劉邦友血案也是多人遭行刑式槍擊，這次南投血案凶嫌如法炮製，是模仿犯。
高大成認為，李嫌為康建生技前員工，當時工作地工務所，地處偏僻且幅員遼闊，「這就是模仿犯」，看得出凶嫌刻意模仿桃園血案，因為劉邦友血案迄今未破。現在監視器發達，推測凶嫌很快落網。 一旦逮捕到兇手，應該速審速判在半年內就槍決，以免後續還有人再模仿，作為警惕。
高大成表示，透過監視器捕捉到的歹徒身影，對方刻意帶面罩，連脖子都遮蓋住，研判歹徒除了不想讓人看到他的面貌，隱藏年紀。從嫌犯略微駝背、明顯有「烏龜脖」，通常是老人移動時想要動但通常都是頭先動，加上臉頰肉下垂，判斷兇手約在55歲到60歲。
高大成說，當初劉邦友血案也是多人遭行刑式槍擊，而這次南投血案也兇手如法炮製，兇手朝五人頭部開槍。高大城分析，這次的兇嫌不是職業殺手， 但有經過訓練。
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