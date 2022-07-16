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南投康建「行刑式槍決」槍槍轟頭4死1重傷 　網路聲量一夕飆破5千筆

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

﻿image source：康建生物科技

文/徐暘甯

南投草屯康健生技公司14日晚間發生一起槍擊案，兇嫌持槍進入後以「行刑式」槍擊被害人頭部，一共造成4死1重傷，僅有高齡81歲的老董賴敏男倖存，但目前頭部重傷仍在加護病房中，尚未脫險。

南投康建生技驚傳槍擊案　「行刑式槍決」震驚全國釀4死

這起駭人聽聞的恐怖槍擊案發生在昨（14）日晚間，根據媒體報導，目擊者指出兇嫌疑似持一長槍一短槍，進入位於南投縣草屯鎮的康建生技公司園區，先後在距離廠辦約百公尺的倉庫兼資材室，以及康健公司辦公室犯案。

受害者一共5人，分別是康健公司老董賴敏男、賴敏男約40歲女兒、賴敏男約70歲弟弟、園藝課劉姓男課長、約45歲張姓女員工。每個人都是以「行刑式槍決」近距離遭射擊，槍槍轟頭，除了賴敏男頭部重傷倖存外，其他4人都喪命。

2段式犯案　他「一句話」輕易闖入行兇

根據檢警調查，兇嫌先至倉庫兼資材室，以手銬控制賴敏男弟弟、劉姓男課長行動，等待賴敏男現身，但遲遲等不到人於是就槍殺2人。接著再利用員工下班時間、以「我找賴博士」說詞通過保全，闖進康建公司辦公室對賴敏男、賴敏男女兒及張姓女員工開槍。

據悉，募集員工指出兇嫌為身高約180公分、身材精壯的男性，進入辦公室後先將其他員工手機沒收、趕進廁所，之後才對3名被害人開槍，且有員工表示當下並未聽到槍聲，疑似是犯案槍枝上裝有滅音器。

南投康健生技公司14日發生一起「行刑式」槍擊案，網路聲量一夕飆破5千筆。

▲康建生技Google頁面目前顯示暫停營業

image source：翻攝自Google評論

熟知地形、營運時間　兇嫌疑似康建前員工

槍擊案震驚全國，行兇時的冷靜態度、熟悉廠區地形以及營運時間，顯示出兇嫌犯案前準備充足，且可能是「熟人所為」。

警方目前鎖定一名李姓前員工，他曾與康建公司一名女課長有過嫌隙、對簿公堂，甚至還曾手持鐵棍攻擊她，不排除此次尋仇犯案的可能性，目前警方正擴大搜索全力緝兇中。

南投槍擊駭人聽聞　網路聲量一夕飆破5千筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，槍案發生後隨即造成社會討論，網路聲量一夕飆破5千5百筆，可見外界對此案的關注度相當高。許多網友也湧入康建生技公司的Google評論，祈禱老董賴敏男可以平安度過危機、希望亡者安息。

南投康健生技公司14日發生一起「行刑式」槍擊案，網路聲量一夕飆破5千筆。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

南投康健生技公司14日發生一起「行刑式」槍擊案，網路聲量一夕飆破5千筆。

image source：翻攝自Google評論

南投康健生技公司14日發生一起「行刑式」槍擊案，網路聲量一夕飆破5千筆。

image source：翻攝自Google評論

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月08日至2022年07月14日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『南投康建生技槍擊案』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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圖解新聞／槍擊凶嫌火力驚人 曲折逃亡路疑藏禍心

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看南投槍擊四死案。在南投的生技公司犯下4死1重傷案的凶嫌李鴻淵，漏夜逃往台中投宿好友經營的養生會館，警方昨天攻堅逮捕李，當場搜出3把改造手槍、179顆子彈、1支滅音管、1把折疊刀，火力驚人。

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