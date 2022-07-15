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南投行刑式槍殺4死警方攻堅中！凶嫌逃亡路線曝光

聯合報／ 記者趙容萱陳宏睿曾健祐／台中即時報導

南投草屯康建生技昨晚爆發4死行刑式槍擊命案，警方鎖定56歲李姓前員工涉有重嫌，據查李嫌騎機車逃到台中霧峰、再由友人載到亞大醫院，再搭計程車到中山附醫、市區，靠近警方今天攻堅的東京養生會館，警方在今天下午近2時攻堅。

歹徒昨晚蒙面，闖入南投草屯康建生技公司農資室、辦公室，槍殺5人，賴敏男的弟弟、女兒、劉姓男課長等2名員工當場死亡，賴敏男頭部中彈送醫搶救，未脫離險境。

警政署長黃明昭前晚南下趕到南投現場，痛斥歹徒膽大妄為，務必繩之以法。草屯鎮長簡景賢當場向黃明昭說，草屯地方純樸，拜託署長盡速緝拿歸案。

據了解，李姓凶嫌昨晚連奪4條命後，騎乘死者劉姓課長的機車逃亡，沿著中潭公路接中投公路到台中霧峰後，把機車棄置在中投公路旁草叢後，由住霧峰的友人接駁載到霧峰區亞洲大學附屬醫院。

歹徒在昨晚近六時抵達亞大醫院後，再轉搭乘計程車到十多公里外的中山醫學大學附設醫院，先搭計程車到文心路、西屯路口，再步行到五百公尺外的文心路、甘肅路口，再搭計程車到文心路、中清路附近下車，靠近警方今天攻堅的東京養生會館。

警方調閱監視器畫面，發現疑似李姓嫌犯的身影，今天清晨出現在距離中山附醫約三百公尺外的大慶車站，在驗票口走動多時，後後沒搭火車就步行離開。

警方今天下午2時北區中清路一家養生會館攻堅逮補嫌犯，該養生館靠近台中捷運綠線文心中清站，距離大慶車站約八公里。

南投 槍擊

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