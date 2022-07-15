南投駭人4死命案 醫曝1制度有漏洞：行兇當然有恃無恐

南投草屯昨晚發生4死行刑式槍擊命案，康建負責人賴敏男頭部中彈，行兇手法兇殘，引發社會譁然。胸腔科醫師蘇一峰坦言，台灣司法制度有漏洞，因此「行兇當然有恃無恐」。

歹徒14日晚間蒙面，闖入南投草屯康建生技公司農資室、辦公室槍殺5人，賴敏男弟弟、女兒與2名員工當場死亡，賴敏男頭部中彈，子彈卡在腦中，先送草屯佑民醫院搶救，就醫前快篩陽性，隨後因傷勢嚴重，轉送台中榮總。

蘇一峰也在臉書貼文感慨表示，「起訴死刑不容易定讞，定讞了也不執行，行兇當然有恃無恐」，一句話點出台灣司法制度漏洞的無奈。

其他網友紛紛留言「台灣不執行死刑犯的後遺症」、「我們刑法觀念生病了，刑期制度扭曲了」、「支持廢死的政客該負最大的責任，投票一定要把對支持廢死與否的態度納入優先考量」、「在現今的台灣社會殺一兩個人都不會判死，執政黨的立場又是廢死，當然犯案的人有恃無恐」。

不過也有網友認為，以前常執行死刑時，「槍殺案比現在還多欸」，因此死刑與凶案無關，「還記得那個時候對黑幫來說，被判死刑很光榮。死刑僅適用於嚇阻你我這種有正常人生的人。根源才是主因問題吧，死刑反而是種逃避問題的方法」。