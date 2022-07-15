快訊

南投4死命案歹徒持雙槍行凶 3被害人是8年前舊案證人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投駭人4死命案 醫曝1制度有漏洞：行兇當然有恃無恐

聯合新聞網／ 綜合報導
南投縣草屯鎮康建生技公司發生行刑式槍擊命案，釀成四死一重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。 記者黃仲裕／攝影
南投縣草屯鎮康建生技公司發生行刑式槍擊命案，釀成四死一重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。 記者黃仲裕／攝影

南投草屯昨晚發生4死行刑式槍擊命案，康建負責人賴敏男頭部中彈，行兇手法兇殘，引發社會譁然。胸腔科醫師蘇一峰坦言，台灣司法制度有漏洞，因此「行兇當然有恃無恐」。

歹徒14日晚間蒙面，闖入南投草屯康建生技公司農資室、辦公室槍殺5人，賴敏男弟弟、女兒與2名員工當場死亡，賴敏男頭部中彈，子彈卡在腦中，先送草屯佑民醫院搶救，就醫前快篩陽性，隨後因傷勢嚴重，轉送台中榮總。

蘇一峰也在臉書貼文感慨表示，「起訴死刑不容易定讞，定讞了也不執行，行兇當然有恃無恐」，一句話點出台灣司法制度漏洞的無奈。

其他網友紛紛留言「台灣不執行死刑犯的後遺症」、「我們刑法觀念生病了，刑期制度扭曲了」、「支持廢死的政客該負最大的責任，投票一定要把對支持廢死與否的態度納入優先考量」、「在現今的台灣社會殺一兩個人都不會判死，執政黨的立場又是廢死，當然犯案的人有恃無恐」。

不過也有網友認為，以前常執行死刑時，「槍殺案比現在還多欸」，因此死刑與凶案無關，「還記得那個時候對黑幫來說，被判死刑很光榮。死刑僅適用於嚇阻你我這種有正常人生的人。根源才是主因問題吧，死刑反而是種逃避問題的方法」。

南投 槍擊 命案 死刑

延伸閱讀

南投4死命案歹徒持雙槍行兇 3被害人是8年舊案證人

南投槍擊4死命案 負責人「左耳後中彈震碎頭骨」經搶救仍命危

南投4死槍擊命案！康建生技今早大門深鎖 鎮長籲緝兇

康建生技81歲負責人是知名菇蕈專家 遭槍擊地方人士不解

相關新聞

南投4死命案兇手機車棄置霧峰 離職員工涉嫌重大

南投縣草屯鎮康建生技公司昨晚發生行刑式槍決命案，４死1重傷震驚社會。警方根據目擊者和員工描述，懷疑李姓離職員工涉嫌重大，...

南投駭人4死命案 醫曝1制度有漏洞：行兇當然有恃無恐

南投草屯昨晚發生4死行刑式槍擊命案，康建負責人賴敏男頭部中彈，行兇手法兇殘，引發社會譁然。胸腔科醫師蘇一峰坦言，台灣司法制度有漏洞，因此「行兇當然有恃無恐」。

影／南投重大刑案 蘇貞昌：一定要嚴懲

行政院長蘇貞昌上午在新任警政署長黃明昭、內政部長徐國勇、行政院秘書長李孟諺與法務部長蔡清祥等人陪同下，出席111年地方公...

影／徐國勇、警政署長黃明昭說明南投刑案最新情況

內政部長徐國勇與新任警政署長黃明昭說明南投刑案最新偵辦進度，徐國勇表示第一時間請警政署長黃明昭南下到南投坐鎮，了解南投康...

影／南投4死 槍手逃台中 盧秀燕：中市警全力配合偵辦

南投縣草屯鎮康建生技公司昨晚發生行刑式槍決命案，釀成4死1重傷憾事。槍手漏夜騎車逃到台中市霧峰，警方緝捕中。台中市長盧秀...

南投四死 署長黃明昭：嫌犯身分已鎖定 和公司有關聯性

最高檢察署今天上午9時30分，在警政署忠孝樓二樓大禮堂，召開「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長座談會」，行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。