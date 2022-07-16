輸血13公升救安倍…醫生憶與死神「搶命過程」：沒麻醉就開胸

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良市街頭協助10日舉行的參議院選舉造勢，為自民黨奈良選區的候選人站台，卻在發表演說時遭槍手山上徹也從後開槍行刺。安倍中槍後被緊急送往醫院，可是院方即使傾盡物資與人力，仍無法將他從死神手中救回來。

《日本時事通信社》15日稱，日本奈良縣立醫科大附屬醫院負責人向媒體說明安倍晉三在接受搶救時的詳情。醫院急救中心教授福島英賢稱，因應當時情況，院方成立41人的急救小組。這個規模顯示，院方已處於全力與死神「搶人」的狀態。

他稱由於安倍已心肺停止，所以沒進行麻醉就直接進行開胸手術。有指這麼做的話，安倍就算醒過來，都會痛得不得了。此外安倍當場已心肺停止，血液流動循環不了，其實注射麻醉藥都是沒用。

當時安倍的體溫比平時低，傷口已到達心臟位置，血液也失去了凝固能力，儘管醫生控制住大動脈附近的血管，還是出現血流不止的情況。院方曾為他輸了13公升血液（相當於2至3人份血液，或6.5瓶2公升瓶裝水），又做了4個小時的心臟起搏，但是其心肺功能還是沒有復甦。

安倍最終在8日下午5時3分死亡，享壽67歲，死因為鎖骨下動脈損傷導致失血死亡。

《產經新聞》9日稱，近鐵大和西大寺站附近一間診所的院長中岡伸悟也有參與救人，並憶述整個救人過程。他稱自己到場時，安倍心跳已停，就算使用AED（自動體外心臟去顫器）也是回天乏術。

中岡稱，是安倍身邊的人告知他安倍出事，雖感難以置信，中岡還是跟診所內的護士一起趕赴現場。

他到達時看見安倍白襯衫上有血，出血量看來不多，但稱如果他是中槍，傷口一定很深。他又稱，當他走近安倍時立刻發現情況不對勁。他說安倍「臉色蒼白，眼瞼發白，我很快就意識到他是貧血了。」他稱後來才知道安倍背後及路面有血跡。

報導稱，在場職員立刻將安倍雙腳抬高，企圖協助血液回流心臟。中岡和護士則幫安倍進行心臟按摩。但安倍當時已停止呼吸，他們無法確認其脈搏。

中岡當時只能大叫要求召喚救護車，並使用AED搶救。然而，AED雖運作正常，對安倍卻絲毫沒有作用。中岡說，「AED只能在心臟稍微跳動、脈搏得到正確測驗的情況下，才能使用AED。」但安倍的心臟已停止跳動。

中岡直到救護人員抵達，才離開現場。他後來得知安倍的死訊，但並沒為此感到驚訝。他對此表示遺憾，並咬著嘴唇說「我在現場能做的事真的是有限」。

台灣外傷醫學會秘書長、林口長庚醫院外傷急症外科教授傅志遠稱，中槍後若瞬間失去呼吸、心跳，一定是被擊中心臟、大血管等危及性命的器官。

有報導稱，兇手山上徹也使用的自製霰彈槍，傅志遠回應稱，處理單一枚子彈造成的傷勢已夠麻煩，因子彈會彈跳，可能同時導致體內多處受傷，對醫護人員來說，救治的難度在於不知有多少碎片，「一條血管被打出5、6個洞都有可能」，所以安倍的心臟和主動脈受損應是直接致死的原因。

他也提到，當下發生的是物理性的流血，所以需止血或排除壓迫心臟血塊，使用AED其實沒用；應該做的是快速把心臟破洞補好、把流失的血液補回來、讓心包膜減壓。他在談現場醫護人員使用AED時稱：「應是已沒有其他招數，因在意外現場也無法馬上開刀」，惟這種緊急狀況是一秒鐘都不能耽誤。

日本前首相安倍晉三本月8日早上在日本奈良近鐵大和西大寺站外進行競選演講時被人開槍射擊，被送到附近的一家醫院。圖為疑似為安倍的傷者被置於擔架床，準備運上醫療直升機。美聯社

圖為日本奈良縣的近鐵大和西大寺站外的地方，日本前首相安倍晉三本月8日在站外進行拉票演說時遭人槍擊，後處於心肺停止狀態。事發時，現場約有30人。圖為案發後群眾聚集圍觀。美聯社

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文章授權轉載自《香港01》