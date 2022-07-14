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曾攜汽油彈想闖統一教會場 山上徹也認了：本想殺教主韓鶴子

香港01／ 記者歐敬洛／報導
日本前首相安倍晉三遇刺身亡，嫌犯山上徹也承認自製黑色火藥，並供稱原計劃趁統一教負責人韓鶴子訪日機會行刺，但未成功。美聯社
日本前首相安倍晉三遇刺身亡，嫌犯山上徹也承認自製黑色火藥，並供稱原計劃趁統一教負責人韓鶴子訪日機會行刺，但未成功。美聯社

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，嫌犯山上徹也承認自製黑色火藥，並供稱原計劃趁統一教負責人韓鶴子訪日機會行刺，但未成功。警方正調查他改為刺殺安倍的原因，並會對其進行司法精神病學鑑定。

日本放送協會（NHK）引述警方消息報導，嫌犯山上徹也承認透過網上，自學製作黑色火藥及自製槍械的方法。黑火藥主要成份是硝酸銨、硫磺及木炭，硝酸銨可以透過肥料取得。

警方又指出，嫌犯承認對統一教深懷怨恨，一直希望刺殺團體負責人。2019年統一教教主韓鶴子訪日，嫌犯自稱曾嘗試攜帶汽油彈進入愛知縣統一教的活動場地，但未有成功。嫌犯又稱曾持刀在統一教集會的地點徘徊。

警方在7月13日，繼續在案發地點搜證，並在附近建築物發現彈孔等的痕跡。根據事發時嫌犯與安倍站立的位置，確認是由嫌犯開槍所造成。警方已檢回部分彈殼和碎片，正調查其自製手槍的威力。

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文章授權轉載自《香港01》

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