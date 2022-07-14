聽新聞
test
0:00 / 0:00
曾攜汽油彈想闖統一教會場 山上徹也認了：本想殺教主韓鶴子
日本前首相安倍晉三遇刺身亡，嫌犯山上徹也承認自製黑色火藥，並供稱原計劃趁統一教負責人韓鶴子訪日機會行刺，但未成功。警方正調查他改為刺殺安倍的原因，並會對其進行司法精神病學鑑定。
日本放送協會（NHK）引述警方消息報導，嫌犯山上徹也承認透過網上，自學製作黑色火藥及自製槍械的方法。黑火藥主要成份是硝酸銨、硫磺及木炭，硝酸銨可以透過肥料取得。
警方又指出，嫌犯承認對統一教深懷怨恨，一直希望刺殺團體負責人。2019年統一教教主韓鶴子訪日，嫌犯自稱曾嘗試攜帶汽油彈進入愛知縣統一教的活動場地，但未有成功。嫌犯又稱曾持刀在統一教集會的地點徘徊。
警方在7月13日，繼續在案發地點搜證，並在附近建築物發現彈孔等的痕跡。根據事發時嫌犯與安倍站立的位置，確認是由嫌犯開槍所造成。警方已檢回部分彈殼和碎片，正調查其自製手槍的威力。
延伸閱讀：
安倍晉三去世｜日媒：嫌犯遷怒安倍推薦宗教團體 令母親捐錢破產
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言