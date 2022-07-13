侯友宜悼安倍晉三 感謝努力推動台日友好關係

林佳龍獲民進黨徵召參選新北市長後，明天公開行程將弔唁日本前首相安倍晉三；新北市長侯友宜今晚臉書貼文表示，今天前往日本台灣交流協會悼念，感謝安倍晉三這一生致力世界和平穩定，努力推動台日友好關係。

林佳龍確定參選新北市長後，林佳龍和侯友宜的行程也受到外界關切，侯友宜明天多場市政公開行程，而林佳龍也公開明天下午1時30分將赴日台交流協會台北事務所弔唁安倍晉三。

侯友宜今晚貼文稱，今天前往日台交流協會悼念安倍晉三，感謝他這一生致力世界和平穩定，努力的推動台日友好關係，「身在台灣的我們，將永遠珍惜懷念」。

侯友宜表示，安倍是具有大格局且有魄力的領袖，他的離去是所有人的損失。新北市與日本在永續、消防、青年、教育、文化觀光與地區的公所，有長久且密切的交流，「在此刻，我們對於日本人民及安倍家人的心情感同身受，一起面對這個艱難的時刻」。