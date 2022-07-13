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安倍遭槍殺亡／集體配婚、信徒捐款千萬 統一教如何在日本發跡？

香港01／ 記者藺思含、毛詠琪／報導
圖為2022年7月12日，大批民眾在日本東京增上寺排隊，向前日本首相安倍晉三獻花。美聯社
圖為2022年7月12日，大批民眾在日本東京增上寺排隊，向前日本首相安倍晉三獻花。美聯社

「統一教會摧毀了我的家庭。我在互聯網上研究，發現前首相安倍晉三與統一教會關係密切，所以我把他作為目標。」——《現代商業》報導指，來拍照的新聞記者紛至沓來，但刺殺了前日本首相安倍晉三的嫌犯山上徹也自始至終保持冷靜。

41歲的山上徹也被捕後透露犯案動機，稱其母親沉迷某宗教團體，向其捐出巨款以致破產，而他認為安倍曾推廣該組織。其母親所參與的統一教被多國列為異端教派，儘管創自南韓，卻在日本有著深厚的發展史、龐大成員規模及大額捐款，更受矚目及非議的是大量為信徒配婚的「傳統」。

世界和平統一家庭聯合會（舊稱統一教）日本分會會長田中富廣11日在記者會上承認，山上的母親為信徒，1998年開始信奉「統一教」，並向該教捐獻金錢，到2002年破產，目前她大約每月參加一次教會活動。但田中否認山上是組織成員，亦撇清安倍與組織的關係。據報，山上在看到安倍向統一教會發送的影像訊息後認定其關聯。

2021年安倍曾在由統一教會及南韓「世界和平協會」（UPF）聯合舉辦的「希望前進大會」上發表主題演講，同場進行影像致辭的還有美國前總統川普、聯合國前秘書長潘基文等人。山上表示，他原本想把目標放在統一教派的領導人身上，但卻難以實現，於是轉向他認為與該組織關係密切的安倍身上。「我母親是統一教會的信徒，所以一直盯著統一教會的領導人，我的目標本來是統一教會的領導人，但很難下手，因為安倍晉三和統一教會有關係，所以我才殺害了他。」

據報，山上在看到安倍向統一教會發送的影像訊息後認定其關聯。2021年安倍曾在由統一教會及南韓「世界和平協會」（UPF）聯合舉辦的「希望前進大會」上發表主題演講，同場進行影像致辭的還有美國前總統川普、聯合國前秘書長潘基文等人。

南韓統一教：是何方神聖？

南韓統一教原名「世界基督教同一神靈協會」，又名「世界和平統一家庭聯合會」，由教主文鮮明於1954年5月1日創立。文鮮明生於基督教新教在韓半島大復興的1920年代，曾在日本東京就讀高中、學習工程。他自稱在15歲那年的一次祈禱時見到耶穌現身，要求他建立「神的王國」，兩度拒絕以後，他最後接受了這個耶穌的使命——將人類恢復到「無罪」的純潔狀態。文鮮明在2012年去世後，統一教由其遺孀韓鶴子繼承，繼續帶領教會。在中國，統一教被列為邪教機構，亦被南韓基督教總會視為異端派系。

組織日本女信徒嫁往南韓

南韓基督教總會聯合會發佈的《南韓異端目錄》，統一教列為異端之一。南韓基督教長老會研究報告指，統一教與正統基督教的教義存在偏差。報告指，文鮮明以1957年出版的《原理廣論》為教義基礎，文鮮明自稱「再臨基督」、「人間真神」、「宇宙真正父親」等。統一教認為，除去原罪的方法是接受證婚祝福，教徒須尊崇文鮮明夫婦為人類的「真父母」，只有聽從他們婚配才能進天國，其中該教最重要的教義是認為「人類社會的穩定來自家庭」。因此，統一教最為外界所認識的就是為教徒配婚及舉行集體婚禮，在文鮮明見證之下，上千對由教會安排的男女結為夫婦，不論膚色、不問國籍。

的確各地的統一教會，都會安排信徒配婚，有台灣網友透露，信教後期間要入教上課、做義工，配對成功後也要持續做義工回饋教會。台灣宗教協會理事長張家麟說：「找不到合適的對象，在全世界各國都有這種現象，而宗教領袖（文鮮明）也察覺到這個現象，他們在（統一教）宗教教義的支持下，他們認為要幫這些青年男女做集體婚配，他（文鮮明）鼓勵人類社會的穩定是在於家庭價值，而這種說法贏得了很多信徒的認同跟支持。」

雖然統一教發源自南韓，但在日本卻是助其「發揚光大」之地。其日本分支「日本統一教會」於1959年成立。南韓進步派報章《韓民族日報》報導，日本國內統一教信徒團體規模有說1至2萬人，也有指達60萬。統一教在南韓的本部「天苑宮」位於京畿道加平郡雪岳面，天苑宮入口處刻著的捐贈者名單中90%以上是日本人，說明在統一教內部日本人的捐贈佔大多數。在統一教集體婚禮上，大多數與南韓男性結婚女性都來自日本。1992年在首爾蠶室奧林匹克主競技場舉行的統一教集體婚禮上，1970年代日本偶像明星櫻田淳子按文鮮明配婚，與一名平凡的公司男職員結婚而一度成為熱話。

日本議員鈴木信行指出，有許多日本女性信奉這個宗教，被帶到南韓參加集體婚禮，更有日本民眾曾經為了捐錢給教會，攜帶大筆現金前往南韓。

有報導指，幾十年間，日本信徒為該組織創造了數十億美元的收入。《紐約時報》報導指，文鮮明所宣揚的教義與當時南韓許多其他新興宗教並無太大不同，都是將基督教與佛教、儒家思想、薩滿教以及性儀式等元素相結合，真正使統一教異軍突起的是其在日本採取的籌款手段。其中，一個與教會密切相關的企業「株式會社幸福世界」（Happy World Inc.）建立了一個全國性的宗教推銷人員網，這些銷售代表找到潛在的客戶，告訴他們身上的疾病、詛咒和惡靈等只能通過一些具有神秘力量的物件解除，包括各種價格不菲的大理石花瓶、人參茶、迷你佛塔等等。

日本《東洋經濟新報社》2018年的報導指出，如今，祈禱費取代通靈物件成了統一教主流的募款法。例如2018年由文鮮明遺孀韓鶴子出席、在日本埼玉市舉辦的大會上，從全國各地前來的信徒——無論是否參加大會——都要在祈禱祭上以祈禱書的形式捐款，一位脫離教會的前信徒對報社表示：「有更高職位的人告訴我，為了使世界成為上帝、父親和母親希望的樣子，這些錢是必要的」

另一位更年長、加入教會幾十年的信徒稱，她的捐款總額已經超過了5000萬日圓（約新台幣1087萬元），「足夠買一套房子了」。她對記者表示，她的家人已經拋棄了她，現在獨自生活在一個公寓裡，勉強維持生計，但她對此不以為意：「如果我去了精神世界，我將有一個家」。

「自願慷慨解囊」

根據日本「反對精神推銷全國律師聯合會」（National Network of Lawyers Against Spiritual Sales）的記錄，從1994年至今日本共有17宗針對統一教會的訴訟。最近的一宗在2018年，東京高等法院就一名前信徒被迫捐款的指控裁定統一教會違法，要求賠償該43歲女信徒1140萬日圓（約新台幣248萬元）。

然而，在本月11日的記者會中，日本分會會長田中證實有人慷慨解囊，但都是在自願的基礎上。他說：「捐款的數額由每個人決定。我們感謝那些提供大量捐款的人，但我們沒有任何（捐款的）要求」。

他承認過去教會曾出現與捐款有關的醜聞，但表示2009年曾圍繞銷售高價商品發生的問題以後，教會「加強了合規管理，自那以後完全沒有出現問題」。

《紐約時報》引述研究教會的歷史學家Michael Mickler表示，這些銷售策略在日本成效顯著，甚至使日本成為了教會全球活動的「巨型經濟引擎」（the economic juggernaut）。在日本取得成功基礎後，文鮮明利用這些資金，建立起了一個跨國商業、政治和文化集團，向全球194個國家派遣傳教士，其中在美國成功建立巨大影響力，統一教早1976年已在華盛頓舉行過30萬人的群眾集會。

文鮮明又在1982年創辦《華盛頓時報》（The Washington Times），資助美國保守派政治活動等。同樣在1982年，文鮮明因逃稅和稅務欺詐在美國被定罪，判監11個月。

如今，縱使文鮮明已逝世10年，但統一教未見式微，目前在全球擁有大約100至200萬信徒。2020年2月，南韓統一教在南韓清心和平世界中心舉行慶典，紀念教主文鮮明誕辰100周年，同時舉行集體配婚典禮，多達近6萬人赴會。

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文章授權轉載自《香港01》

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