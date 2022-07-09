安倍遇刺身亡…日動畫急停播「整集消失」 網見預告驚：真的不能播！

日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭演說時遭槍擊身亡，享壽67歲。安倍遇襲的消息震驚各界，日本媒體也緊跟報導，當地許多電視台皆調整原訂的節目表，轉而播報安倍的相關消息。日本動畫《頂點!!!!!!!!!!!!!!!》（てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!）也緊急在推特宣布取消第二集播出，網友發現原訂的放送的內容疑似與「總統暗殺計畫」有關，紛紛驚呼「這個真的不能播啊」。

根據日本媒體《ねとらぼ》報導，日本動畫《頂點!!!!!!!!!!!!!!!》8日突然在官方推特宣布播出更動的消息，文中寫道，「原訂在7/9（六）播出的第二集動畫，因種種原因被取消了」，9日將重播第一集內容，而下周六則會直接播出第三集，等於直接抽掉第二集內容，引發網友討論。

網友也在官網的文字預告發現端倪，原來第二集動畫的劇情涉及「總統暗殺計畫」，時機相當敏感，容易讓人聯想到安倍遇刺的事件，因而緊急抽掉停播。隨後，動畫組更將官網的「第二集內容簡介」刪除，僅留下第一集的內容。

時機過於碰巧也引發網友討論，「因為發生了類似的事件啊…」、「時機真的太湊巧了」、「超尷尬，原來有這麼剛好的內容中鏢了」，許多人也支持動畫組的決定，「這是沒辦法的事，我覺得這是明智的決定」、「這播了會直接炎上吧」、「這個真的不能播啊」。