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安倍遇襲亡大陸網友竟狂歡 在日中國留學生：民族主義高漲

香港01／ 文．孫聖然 姜庚宇 陳進安
圖為2014年，時任日本首相的安倍晉三在APEC 領導人非正式會議歡迎儀式上，與中國國家主席習近平握手情形。美聯社
圖為2014年，時任日本首相的安倍晉三在APEC 領導人非正式會議歡迎儀式上，與中國國家主席習近平握手情形。美聯社

日本前首相安倍晉三遇襲身亡，引發全球關注。多名在日本的中國留學生接受《香港01》訪問時表示，對事件感到極為震驚，尤其是完全沒想到槍擊案會發生在日本這樣的國家。另外，對於內地的網絡平台中出現輿論一面倒的形勢，大批網民為安倍的逝世「狂歡」、「叫好」甚至「慶賀」，上述中國留學生就呼籲大家「留點口德」。

「國內有些人真的大可不必」在日本居住多年、現於早稻田大學修讀碩士學位課程的華僑Kana（化名）接受《香港01》採訪時表示，自己看到消息時真的是一臉驚愕，完全沒想到這種事會發生在日本，認為事件對日本的影響將非常大。

雖然她暫時不清楚影響會具體反映在哪，但就認為對政黨內部肯定是一大衝擊，因涉及到很多黨爭的事情，況且她認為本來實權就尚掌握在安倍手中，故其遇難對今後政治走向會是一個問題。對於兇嫌的動機，她認為未必與政治理念本身相關，更傾向是跟經濟問題有關。她又表示，不知道今次案件會不會在日後助長同類仇恨事件的多發，但今日誓會在日本歷史上留下濃重的一筆。

「人生路上少了一個激勵我的榜樣」在日本的中國留學生八千（化名）事發後在社交平台發文稱，自己不怎麼關心日本政治，但對安倍印象最深刻的兩件事就是，「託他的福我在疫情期間領取了十萬日元的補貼，以及他和我一樣有潰瘍性結腸炎，並且因為這個病幾度辭職。」八千寫道，因此自己當初確診潰瘍性結腸炎時，還安慰自己「別人安倍不也做首相做得好好的嗎？還有啥好自怨自艾的」。「正巧我今天潰瘍性結腸炎又復發了，所以聽到他遇害的消息心裏還是挺難過的，就好像人生路上少了一個激勵我的榜樣」。他並以「安倍さん、お疲れ様でした。」（安倍先生，辛苦了。）結尾。

八千向《香港01》記者表示，自己對於事件感到震驚，「沒想到日本這種國家會發生槍擊案」。他稱，雖然自己對安倍認識並不多，但認為內地網絡上那些幸災樂禍的言論是不可接受的。「雖然他參拜靖國神社什麽的確實不妥，但這個行為其實也沒損害到我甚麼具體利益」，八千說，他只會對具體的事物產生同理心。不過他並不因為這些網絡言論感到憤怒，「我對他們完全不care」。中國駐日本大使館稱，安倍晉三任期為改善兩國關係做貢獻。

「民族主義高漲的中國，互聯網上的大型狂歡是可預見的」另一名在日修習政治學碩士的中國留學生Ken表示，因為他的政治光譜，所以只能代表一小部分中國人的看法。在事情發生之前，他和朋友們都是不喜歡安倍的，「因為他在做首相期間偏右，不斷推保守政策，比如女性權益跟LGBTQ議題上沒有採取到實際進展。然後他辭任首相之後，在黨內是最大派閥的會長，也不斷推保守議員（比如高市早苗）。」

不過對於這次刺殺，Ken和朋友都是持負面態度。Ken表示，「因為他是做街頭演講的時候被槍擊，而且10號就是參議院投票日了，這是對日本民主制度的破壞。」他表示，「我只是希望安倍引退政界，不希望是以這種破壞民主的暴力方式收場。 」至於內地互聯網上的一些激進言論，Ken認為，「在民族主義高漲的中國，互聯網上的大型狂歡是可預見的，已經習慣了。」

大陸網友對安倍遇刺的評論在微博幾乎一面倒。（微博截圖）
大陸網友對安倍遇刺的評論在微博幾乎一面倒。（微博截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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