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安倍晉三推特「最後貼文」曝光！萬名網友湧入淚：台灣永遠的朋友
日本前首相安倍晉三於昨天(8日)在奈良街頭演說時遭槍殺，享壽67歲，突如其來的噩耗也震驚全世界，除了昨晚101點燈弔念外，各地網友也湧入安倍推特哀悼，其中也有不少台灣人留言，「謝謝你為台灣做的一切」、「我們的好朋友，謝謝您對台灣的支持，台灣人永遠緬懷您」。
安倍晉三於昨天(8日)前往奈良為參議院黨籍候選人輔選演說時，於日本時間上午11時29分上台，僅1分鐘隨即從背後遭到狙擊，現場共2聲槍響，子彈擦過安倍的右頸與左胸，緊急送往奈良縣立醫科大學附屬醫院急救，但送醫過程已經無呼吸心跳，最後在下午17點3分宣告不治。
據了解，安倍晉三近日都在各地替參選人助選，他推特最後的發文是在7日的晚上9點，內容是高舉自民黨參選人小野田紀美的手向觀眾致意，並表示她有著鋼鐵般的意志，請大家給小野田紀美關照以及力量。
安倍的離世也讓許多台灣人相當不捨，除了台北101昨天打字點燈感謝之外，也有許多人湧入安倍推特的最後發文留言，「我們的好朋友，謝謝您對台灣的支持，台灣人永遠緬懷您」、「哀悼，謝謝您過去對台灣的支持」、「台灣永遠的好朋友，安倍首相、RIP」、「永遠的朋友，我不會忘記這個笑容」、「感謝您為台灣的付出，謝謝，台日友好」。
截至9日早上8點30時，安倍最後一則推文已有逾2.3萬則留言，16.7萬人按讚和4000多人轉發。
自民党公認のみで戦い抜く小野田紀美候補。厳しい闘い、彼女の鋼の信念に会場は燃えました。— 安倍晋三 (@AbeShinzo) 2022年7月7日
日本を守り抜く小野田紀美候補に力を❗️
宜しくお願いします。 pic.twitter.com/vm5vyvj21u
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