備受爭議的改革者？安倍晉三使日本與亞洲更加緊密

即使在他生前，對安倍晉三的評價也大相徑庭。在批評者眼裡，安倍代表了沙文主義的和往後看的日本，因為，作為首相的他為日本對第二次世界大戰在亞洲的責任劃上了句號。2015年，二戰結束70周年之際，他雖重申了此前對日本在「戰爭期間的行為」的悔意，但未再次道歉。他有關建立一個「強大而繁榮的日本」的承諾讓人想起19世紀下半葉明治時代「富國強兵」的帝國主義箴言。他欲修改他認為是美國在1946年強加給日本的和平主義憲法，以利於建立一個更強大的國家。然而，他未能實現這一終生改革夢想。

善意者則視他是一個務實的改革家，認為，他增強了日本經濟以及與美國的盟友關係，如他自己所言，「使日本永遠不會淪為一個二等國家」。安倍和日本央行一起，推行超寬松貨幣政策和高額政府開支，並與歐盟和環太平洋國家締結了重要的貿易協定。在他任期內，日本對外籍勞工、投資人和遊客的開放程度空前。但他回避了痛苦的結構性改革。不過，至少在他治下的日本證明，一個高度發達的經濟體能在人口萎縮條件下實現增長。

抗衡中國霸權

安倍晉三的一個重要遺產可能是使日本與亞洲更加緊密。這位政治家提出了「自由開放的印太」願景，提高了亞洲諸國對中國霸權主義野心的認識，並通過積極投資活動強化了日本與該地區的經濟聯繫。

安倍晉三2020年卸職。日本智庫--亞太研究所所長船橋洋一（Yoichi Funabashi）當時指出，「印度和東南亞歡迎一個更加自信的、有影響力的積極主動和穩定的地區強國。」 中美之間的歷史性權爭在他任期內明顯升級，迫使安倍晉三在這兩個超級大國之間走鋼絲。通過擴大對日本憲法的解釋，他既成功擴大了與美國的安全聯盟，又避免了同中國這個日本最重要經濟伙伴的貿易受損。

從當代歷史學家角度看，安倍是代表了日本精英階層新共識的第一位首相，根據這一新共識，日本須長期確保其全球政治分量。此共識因國際金融危機後日本的世界第二經濟大國地位被中國取代而形成。因新冠大流行瘟疫而被推遲到2021年舉辦的東京奧運會，也可被解讀為一個加強國家實力的項目。由於他確保福島核電站得到控制，安倍晉三親自幫助將奧運會帶到了日本。

但很多外交政策項目止步不前，特別是與俄羅斯簽訂和平條約和澄清被綁架到朝鮮的日本人命運的外交努力未能結果。

安倍晉三執政時間創紀錄歸因於兩大要素：其一，日本經濟經歷了數年繁榮；其二，反對派政黨始終處於弱勢。

政治家王朝後代

從2009年至2012年，首次由自民黨之外的其它政黨自1955年以來「長期」執政，因其政治家們缺乏經驗，加上2011年的核電站災難和海嘯災難，這些年，日本國情一直混亂。鑑於此，選民們不敢再做實驗，轉而支持安倍，甚至各種腐敗醜聞也不能改變這一點。德國日本問題專家馬斯洛夫（Sebastian Maslow）認為，實現某種政治穩定可被視為安倍晉三的主要政績，經歷了多年內部權爭和眾多財務醜聞，安倍晉三恢復了自民黨的地位，使其重新適於執政。

安倍晉三不善演講，亦非知識分子。他能登上權力頂峰與他是在日政界有很深淵源的富裕家庭後嗣有關。他的曾叔父佐藤榮作、祖父岸信介都當過首相，父親信太郎官拜外相。由此背景者，責無旁貸。

東京上智大學的德國歷史學家薩勒（Sven Saaler）認為，安倍晉三職業生涯的決定性因素是歷史修正主義。他引證了大多數學校教科書中對日本戰時歷史的粉飾以及重新引入倫理課的突出例子。日前，安倍晉三在一次選舉集會上遭暗殺去世，享壽67歲。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】