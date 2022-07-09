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安倍遇襲身亡 奈良縣警部長認「維安有疏失」：從警27年最大遺憾

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安倍遇襲身亡…奈良縣警部長認「維安有疏失」：從警27年來最大遺憾

香港01／ 記者成依華／報導
日本前首相安倍晉三昨（8）天遭槍殺身亡，現場維安安排備受質疑。美聯社
日本前首相安倍晉三昨（8）天遭槍殺身亡，現場維安安排備受質疑。美聯社

日本前首相安倍晉三7月8日早上在奈良街頭演說時遇襲中槍，至下午不幸身亡，享壽67歲。由於現場的維安安排備受質疑，奈良縣警察本部部長鬼塚友章7月9日召開記者會，鞠躬道歉。他承認維安有疏失。

鬼塚在記者會上表示，安倍的死因是左上臂中彈，導致左右鎖骨下動脈損傷失血身亡。他指出「鑑於出現這樣重大的結果，我認為不能否定這次前首相安倍事件的警衛、警備問題，我們將盡快掌握其問題，採取適當的對策。」

他稱會對各種各樣的問題展開討論與重新審視，並形容今次是自己投身警界27年以來，職業生涯最大的遺憾。

由於安倍晉三在戶外演說時遇襲，事後網路流傳多個現場片段，有影片顯示在現場響起第一下槍聲後，安倍晉三曾錯愕回頭，他附近人員也紛紛回頭望向後方，至第二下槍聲後，安倍不支倒地，當時有一名隨扈衝出來舉起疑似防彈公事包，憾未能成功阻擋，子彈已擊中安倍。

在安倍遇刺事件發生後，除了維安人員反應是否及時的問題，當地輿論也關注安倍晉三的演說位置是否與人群太近、行程安排倉促導致維安事前籌備時間不足等問題。

英國廣播公司（BBC）分析指，日本槍擊案少，政治人物出行的維安也很寬鬆，在競選活動時，政治人物會站在街角發表演講，與路人握手，這幾乎就是為何嫌犯能夠如此接近安倍開槍的原因，文章稱，相信這會在安倍事件之後有所改變。

日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡，享壽67歲。法新社
日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡，享壽67歲。法新社

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文章授權轉載自《香港01》

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