安倍遇襲身亡…奈良縣警部長認「維安有疏失」：從警27年來最大遺憾

日本前首相安倍晉三7月8日早上在奈良街頭演說時遇襲中槍，至下午不幸身亡，享壽67歲。由於現場的維安安排備受質疑，奈良縣警察本部部長鬼塚友章7月9日召開記者會，鞠躬道歉。他承認維安有疏失。

鬼塚在記者會上表示，安倍的死因是左上臂中彈，導致左右鎖骨下動脈損傷失血身亡。他指出「鑑於出現這樣重大的結果，我認為不能否定這次前首相安倍事件的警衛、警備問題，我們將盡快掌握其問題，採取適當的對策。」

他稱會對各種各樣的問題展開討論與重新審視，並形容今次是自己投身警界27年以來，職業生涯最大的遺憾。

由於安倍晉三在戶外演說時遇襲，事後網路流傳多個現場片段，有影片顯示在現場響起第一下槍聲後，安倍晉三曾錯愕回頭，他附近人員也紛紛回頭望向後方，至第二下槍聲後，安倍不支倒地，當時有一名隨扈衝出來舉起疑似防彈公事包，憾未能成功阻擋，子彈已擊中安倍。

在安倍遇刺事件發生後，除了維安人員反應是否及時的問題，當地輿論也關注安倍晉三的演說位置是否與人群太近、行程安排倉促導致維安事前籌備時間不足等問題。

英國廣播公司（BBC）分析指，日本槍擊案少，政治人物出行的維安也很寬鬆，在競選活動時，政治人物會站在街角發表演講，與路人握手，這幾乎就是為何嫌犯能夠如此接近安倍開槍的原因，文章稱，相信這會在安倍事件之後有所改變。

奈良県警本部長「警備に問題、否定できない」 安倍元首相銃撃事件 https://t.co/PWfwrLvEer



奈良市で街頭演説中の安倍晋三元首相が銃で撃たれて死亡した事件を受け、奈良県警の鬼塚友章本部長は9日夕、県警本部で記者会見しました。 — 朝日新聞社会部 (@Asahi_Shakai) 2022年7月9日

日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡，享壽67歲。法新社

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文章授權轉載自《香港01》