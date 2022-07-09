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兒子收到安倍親筆回信 她聞死訊錯愕：怎麼跟放學的兒子說？

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名媽媽透露兒子去年曾遞信給安倍晉三，隔月便收到對方親筆回信，如今安倍不幸遇害，原PO不知如何向兒子說明。圖擷自twitter
日本一名媽媽透露兒子去年曾遞信給安倍晉三，隔月便收到對方親筆回信，如今安倍不幸遇害，原PO不知如何向兒子說明。圖擷自twitter

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良市街頭發表演講時，意外遭前海上自衛隊隊員山上徹也開槍射擊，送醫搶救近5小時，最終仍因動脈出血過多，不治身亡。有名日本女網友近期在推特透露，她兒子去年10月曾寫信給出席演講的安倍，隔月隨即收到親筆回信，得知安倍死訊後，不知道「如何跟即將放學的兒子說明？」

育有2名小孩的日本網友「裕」發文表示，安倍晉三去年10月因眾議院議員選舉站台演說，當時兒子曾向他遞出手寫信，隔月立即就收到安倍本人的親筆回信，雖然有很多人對於安倍有不同的評價、質疑，但沒辦法原諒這種做法（槍擊），也令她苦惱要如何向剛放學的兒子說明。

只見原PO貼出的安倍信中寫到，「秋天來了，天氣也變涼了，前陣子去了八尾市，謝謝你給我寫了信，我正在努力工作，疫情期間，祈求大家都能健健康康、安安穩穩過生活，令和3年11月15日」，而安倍也在底下親筆寫下「謝謝，要保重喔，安倍晉三」。

這篇貼文被轉傳至「Dcard」後，不少網友也感動留言，「有洋蔥，一看到秋天到了，我就鼻酸了」、「全平假名，應該是怕小朋友看不懂，超感動」、「人品真好」、「這世界太多紛擾了，希望他安息」、「那麼友好一個人就這樣走了」。

安倍晉三 槍擊 日本

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日本前首相安倍晉三昨日(8日)在奈良街頭發表助選講演時，遭到41歲男子山上徹也從背後開槍，大量失血導致搶救5小時後仍傷重不治。由於事發突然，震驚國際，廣泛的社群媒體中，「安倍」、「槍擊事件」、「在日本」都登上熱搜，可能因為太難以置信，「假新聞」一詞也意外登上搜尋對象。

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日本前首相安倍晉三8日上午在奈良市街頭發表演講時，意外遭前海上自衛隊隊員山上徹也開槍射擊，送醫搶救近5小時，妻子安倍昭惠雖第一時間趕往醫院探視，但安倍最終仍因動脈出血過多，不治身亡。事實上，安倍1個月前才幫母親安倍洋子過94歲生日，難得與妻子、3位兄弟一起合影，未料該張照片卻成為最終合照，令網友感嘆。

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