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安倍晉三遭暗殺太震驚！「這3字」意外登熱搜 日網友第一時間不相信

聯合新聞網／ 綜合報導
日本前首相安倍晉三在遭到槍擊後，因傷勢過重不治身亡。美聯社
日本前首相安倍晉三在遭到槍擊後，因傷勢過重不治身亡。美聯社

日本前首相安倍晉三昨日(8日)在奈良街頭發表助選講演時，遭到41歲男子山上徹也從背後開槍，大量失血導致搶救5小時後仍傷重不治。由於事發突然，震驚國際，廣泛的社群媒體中，「安倍」、「槍擊事件」、「在日本」都登上熱搜，可能因為太難以置信，「假新聞」一詞也意外登上搜尋對象。

安倍於8日在奈良街頭演說時遭到槍殺，享壽67歲，遺體於當地晚間今晨運離奈良醫院，日本警方初步確認安倍有三處槍傷，日媒9日報導，奈良警方公布司法解剖結果顯示，安倍死因是動脈失血過多所致。

根據新聞網站「Sirabee」報導，昨天安倍遭槍殺的消息來得很急，在網路上也引發軒然大波，「安倍」、「槍擊事件」、「在日本」、「霰彈槍」等關鍵字馬上登上熱搜，讓人意外的是，「假新聞」也登上推特趨勢，許多網友都表示第一時間不相信安倍真的遭到暗殺。

網友也表示「我以為這種事件不會發生在日本」、「在我看到新聞以前我還以為是騙人的，真的太嚇人了」，不過也有不少人呼籲，大家要認真對待消息，不要隨便相信別人的貼文，要先確認消息來源，事實上，之前關於安倍晉三的惡作劇假消息也常發生。

暗殺安倍的嫌犯為41歲的山上徹也，曾任海上自衛官，犯案使用了改造手槍，他接受警方偵訊時表示，是因為對安倍前總理大臣感到不滿，打算殺死他，但另一方面他也表示，並非怨恨其政治信念。

安倍晉三 槍擊 日本

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