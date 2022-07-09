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父親愛子皆遇刺！安倍晉三94歲老母生日剛過 見兒子步後塵崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
安倍晉三上月才幫94歲母親安倍洋子過生日，當時3兄弟、妻子等家人都到現場祝壽。圖擷自twitter
安倍晉三上月才幫94歲母親安倍洋子過生日，當時3兄弟、妻子等家人都到現場祝壽。圖擷自twitter

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良市街頭發表演講時，意外遭前海上自衛隊隊員山上徹也開槍射擊，送醫搶救近5小時，妻子安倍昭惠雖第一時間趕往醫院探視，但安倍最終仍因動脈出血過多，不治身亡。事實上，安倍1個月前才幫母親安倍洋子過94歲生日，難得與妻子、3位兄弟一起合影，未料該張照片卻成為最終合照，令網友感嘆。

安倍晉三6月14日在推特社群發文，他表示，「今天是我媽媽 94歲生日，好久沒有三兄弟聚在一起，開心談小時候的事」，只見照片中有安倍洋子、安倍昭惠、安倍哥哥安倍寬信，以及現任防衛大臣、安倍弟弟岸信夫等家人，全部人開心看著鏡頭合照，紀錄難得的生日團聚。

如今安倍晉三卻因突如其來意外離世，不少網友紛紛轉發貼文，並留言「失去兒子的媽媽一定很痛苦」、「看到這張照片哭了很多次」、「我希望安倍還可以這樣笑著」、「希望家人多保重」。

事實上，根據日本周刊「Friday」報導，安倍洋子事件發生當時正在療養院，午餐時間電視剛好播著新聞，因此她也從新聞得知消息，當服務員要關掉電視時，安倍洋子也忍不住哭泣，而安倍洋子的父親岸信介1960年代因修改《日美安全條約》，遇右翼人士不滿刺傷，所幸當時周邊人員反應迅速，緊急將他抬出送醫，岸信介才保住一命，未料這次安倍晉三遇害後卻仍致命，令外界感慨。

安倍晉三 槍擊 日本

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