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安倍晉三逝世 傳疑兇持3D打印槍 專家：製作輕易

香港01／ 文．孔繁栩
圖擷自推特
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日本前首相安倍晉三今日（8日）在奈良發表演講時遭槍擊重傷，送院搶救後不治。當地一度有傳兇器可能是經3D打印技術製成的槍械，雖然未被當地執法部門證實，但亦引起不安。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，3D打印只需圖紙及儀器，就能輕易製作槍械，甚至可製成「非槍型的發射器」掩人耳目，認為需要加以規管，以免3D打印危害社會安全。

安倍晉三中槍倒地後，疑兇隨時被制伏，現場遺留一把槍械，當地一度傳出，涉案槍械由3D打印，亦有指是「土炮」自製槍，雖然暫時未被證實，但3D打印槍械在保安層面的確存有隱憂。配圖紙便輕易製作「非槍型發射器」香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，3D打印技術先進，可以精確印製不同物件，包括槍械，只要有圖紙，儀器就能用塑膠或金屬打印出槍枝，因此在全球多國都受到管制，槍械圖紙亦受規管。

方保僑又指出，3D打印機可以製作出「非槍型的發射器」，「只要有發射功能，唔一定要槍嘅形狀，可以係筆狀、桶形，都可以改良成發射器。」他擔心一旦出現漏洞，有可能危害安全，認為有需要加強規管。方保僑擔心，3D打印技術一旦出現漏洞，有可能危害安全，認為有需要加強規管。

《火器條例》：無牌持槍可囚14年根據本港現行《火器及彈藥條例》，任何可發射子彈或投射物，而槍口能量超過2焦耳的氣槍 (包括長槍型氣槍、氣槍或手槍型氣槍) 均屬槍械，須獲警務處處長授權發牌才可管有，任何人除非持有牌照，否則不得管有該等槍械或彈藥。如有違反，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處罰款10萬元及監禁14年，非法經營（包括製造、儲存、出售或修理)槍械或彈藥，可處罰款10萬元及監禁10年。

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文章授權轉載自《香港01》

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