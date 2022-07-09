安倍晉三遺體凌晨移離奈良醫院 運返東京家中

日本前首相安倍晉三7月8日遇襲身中多槍，送往醫院搶救後不治，終年67歲。日本傳媒報導，安倍的遺體今日凌晨時份移離奈良醫院，料近中午送到他於東京澀谷區的家。

安倍的遺體於當地時間清晨約6時移離奈良縣立醫科大學附屬醫院，其妻也身處舁送遺體的車隊中，預料運送過程須6小時。

直至深夜，仍有不少人到奈良巿、安倍中槍的現場獻花與跪地拜祭。

英國和美國元首都對安倍離世感到哀痛。英女王伊莉莎白表示：「對於聽到（日本）前首相安倍晉三突然慘死的消息，我和我的家人深感悲痛」。她提到，對安倍晉三與妻子安倍昭惠2016年訪問英國，自己有美好的回憶。

美國總統拜登（Joe Biden）發聲明稱，安倍遇刺讓人震驚、憤怒和深感悲痛。他形容安倍是美日同盟及兩國人民間友誼的捍衛者。拜登還下令全美下半旗至10日。

日本TBS電視台引述政府官員指，安倍喪禮會在12日舉行。安倍晉三1954年出生於東京，2006年起擔任4屆日本首相，是連續在任時間最長的首相，2020年因健康問題辭去首相職務。

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文章授權轉載自《香港01》