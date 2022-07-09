快訊

今至下周二晴朗炎熱防36度高溫 吳德榮：注意菲東熱帶擾動發展

安倍晉三遺體凌晨移離奈良醫院 運返東京家中

香港01／ 文．洪怡霖
擷自香港01
擷自香港01

日本前首相安倍晉三7月8日遇襲身中多槍，送往醫院搶救後不治，終年67歲。日本傳媒報導，安倍的遺體今日凌晨時份移離奈良醫院，料近中午送到他於東京澀谷區的家。

安倍的遺體於當地時間清晨約6時移離奈良縣立醫科大學附屬醫院，其妻也身處舁送遺體的車隊中，預料運送過程須6小時。

直至深夜，仍有不少人到奈良巿、安倍中槍的現場獻花與跪地拜祭。

英國和美國元首都對安倍離世感到哀痛。英女王伊莉莎白表示：「對於聽到（日本）前首相安倍晉三突然慘死的消息，我和我的家人深感悲痛」。她提到，對安倍晉三與妻子安倍昭惠2016年訪問英國，自己有美好的回憶。

美國總統拜登（Joe Biden）發聲明稱，安倍遇刺讓人震驚、憤怒和深感悲痛。他形容安倍是美日同盟及兩國人民間友誼的捍衛者。拜登還下令全美下半旗至10日。

日本TBS電視台引述政府官員指，安倍喪禮會在12日舉行。安倍晉三1954年出生於東京，2006年起擔任4屆日本首相，是連續在任時間最長的首相，2020年因健康問題辭去首相職務。

延伸閱讀：

安倍晉三去世｜昨與少女「用手比心」影片曝光 網友憶親民前日揆

安倍晉三去世︱疑兇稱動機與不滿宗教團體有關 原計劃製炸彈引爆

文章授權轉載自《香港01》

安倍晉三 槍擊 日本

相關新聞

安倍晉三遺體凌晨移離奈良醫院 運返東京家中

日本前首相安倍晉三7月8日遇襲身中多槍，送往醫院搶救後不治，終年67歲。日本傳媒報道，安倍的遺體今日凌晨時份移離奈良醫院，料近中午送到他於東京澀谷區的家。

詭！安倍遇刺前 日網出現預言「今天某地會發生大事」

日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭演說時遭槍殺，享壽67歲。41歲兇嫌山上徹也為前任海上自衛隊隊員，犯案後隨即被警方逮捕，...

安倍街頭輔選中彈身亡 凶嫌曾任海上自衛官

日本前首相安倍晉三於八日前往奈良為參議院黨籍候選人輔選演說時，從背後遭到槍擊，左胸中彈失血過多不治，享壽六十七歲。嫌犯山上徹也（四十一歲）當場被捕，曾任海上自衛官。他供稱「對安倍前總理大臣感到不滿，因此打算殺死他」。

凶嫌網購零件製手槍 2聲槍響像煙火…安倍茫然倒下

射殺安倍的嫌犯山上徹也當場遭到逮捕，他供稱是搭電車前往犯案，「對安倍前總理大臣感到不滿」。山上曾任海上自衛官，犯案使用了...

「我知道安倍會來奈良」 凶嫌口供稱：懷有怨恨決定犯案

日本TBS新聞報導，關於槍殺日本前首相安倍晉三凶嫌山上徹也又有最新口供。調查人員指出，山上接受偵訊時表示，「對特定宗教團...

安倍變更行程遇死劫 維安遭質疑

前日相安倍晉三遭人從背後近距離射擊身亡，警方維安是否過於鬆散引起質疑。警察廳官員向日媒表示，有必要好好確認現場維安規畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。