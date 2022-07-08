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槍擊案最新角度曝！安倍晉三第2聲槍響後倒地 維安人員遭質疑反應慢

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槍擊案最新角度曝！安倍晉三第2響槍聲後倒地 維安人員遭質疑反應慢

香港01／ 成依華
日本前首相安倍晉三7月8日早上在奈良街頭演說時遇刺，下午不治身亡，終年67歲。圖翻攝自推特
日本前首相安倍晉三7月8日早上在奈良街頭演說時遇刺，下午不治身亡，終年67歲。圖翻攝自推特

日本前首相安倍晉三7月8日早上在奈良街頭演說時遇刺，下午不治身亡，終年67歲。由於安倍晉三當時在戶外演說，事後網絡流傳多個事發片段，有最新影片顯示，在現場響起第一下槍聲後，安倍晉三曾錯愕回頭，至第二下槍聲後，他緩緩倒地。

有關片段顯示，安倍晉三當時拿着麥克風，手握拳頭、語氣略為激昂地演說，有多名隨行人員在他旁邊和身後，突然他身後傳來第一下巨響槍聲，並冒出白煙，安倍當時似只感到錯愕，他露出驚訝神情，回頭想察看發生什麼事，他附近的人員也紛紛望向後方，但跟着便傳來第二響槍聲，只見安倍隨即捲起身體，步下講台，看似欲抱胸，然後緩緩倒地。

▼慎入：以下片段內有中槍畫面▼

在事發後，當地部份媒體與日本網友質疑維安人員反應過慢，未能保護安倍晉三。

日本富士新聞網報道，有關安倍晉三遭槍擊現場的維安狀況及到底有多少警力在場等細節，警察廳以影響未來維安工作為由暫不公布，僅表示「奈良縣警方與警視廳的SP（特勤人員）等人，有進行必要的維安」。

這次事件是發生在日本時間7月8日早上11時25分左右，安倍晉三最終不幸身亡，據醫院稱，他在當地時間下午5時3分（香港時間下午4時3分）離世，死因是失血過多，院方指安倍的傷口深，觸及心臟。

日本警方同日下午前往疑兇山上徹也位於奈良市的住所搜查，發現了數個可能的爆炸品，正展開確認，並指疑兇至目前為止已製造了多支手槍和炸藥。日媒稱，這很有可能是有計劃的犯罪。

安倍原本計劃在結束奈良市內的街頭演說後，便會前往京都市內為自民黨拉票，傍晚還計劃去埼玉市繼續拉票活動。

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文章授權轉載自《香港01》

安倍晉三 槍擊 日本

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