安倍晉三遭槍擊身亡：日本國內政壇將如何變化？

安倍晉三生前隸屬執政的自民黨內最大派閥「清和會」，在去年岸田文雄就任首相後，前清和會的領袖細田博之被任命為眾議院長，為了避嫌辭去派閥領袖，由年紀僅次於細田的安倍遞補，成為清和會的領袖（俗稱安倍派）。

清和會是自民黨內相對保守的派系，普遍被歸類為偏右派，政策上也支持修改日本憲法第9條，賦予現在的自衛隊更明確的地位。安倍晉三過去就任首相時，對於修改憲法也相對積極，然而修憲需要三分之二國會同意門檻，當時自民黨與其他支持修憲的勢力未能達到該門檻，也因此在安倍任內始終無法推動。

安倍晉三過世，也意外讓清和會下一任提早接班。然而，清和會人數雖然在國會佔有最多人數（安倍過世後總數94名），但目前尚未有足以跟安倍晉三一樣，擁有豐厚國政資歷與首相經驗者，因此未來如何重新選定派系領袖，甚至預防可能的派系分裂，將是重中之重。

經濟與外交仍維持？

經濟政策上，安倍在先前的任期大力推動「安倍經濟學」，特別是在2013年後大力推動貨幣寬鬆政策，讓日幣貶值刺激買氣。當時的政策推動了日本一波經濟復甦，在日本申辦東京奧運後，源源不絕地觀光客更是前來日本消費，讓當時日本成為觀光大國。

然而無獨有偶，岸田文雄在任內，也持續採行貨幣寬鬆政策，雖然日幣貶值一度引發爭議，但岸田政權也寄望在未來年底前慢慢開放國門，讓日本經濟注入更多活水。加上現在全世界高物價與高油價持續，日幣貶值下開放觀光並刺激買氣效果相對較快，也是受到當年安倍經濟學的影響。

外交策略上，安倍晉三過去在任內採取相對開放的態度，當年美國總統川普退出跨太平洋夥伴關係協議（TPP）後，安倍晉三也以「後TPP」的領袖繼續倡導「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），與中國主導的一帶一路及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）分庭抗禮。

安倍過去在任內，也試圖修補與俄羅斯的關係，在兩國的北方領土爭議上，安倍也釋出最大善意跟普亭互動，一度兩國有定期在北方領土上舉辦交流活動。俄烏戰爭爆發後，安倍也對俄羅斯的入侵有多批評，並開始倡導日本國家防衛須強化。安倍過世後，岸田文雄預料將持續安倍過去提倡的「自由開放的印度太平洋」與國家防衛戰略。

選舉態勢如何牽動？

日本將在7月10日舉辦參議院選舉，但安倍在參議院選前2天遭到槍擊，預料也將激發更多保守派票源。根據日本《朝日新聞》先前預估，本屆選舉的投票率約為50%左右，對比上一屆的第二次大戰後第二低投票率（48.80%）相比雖然略高，但跟歷屆相比還是偏低，安倍的過世，有可能讓民眾走向更保守的選擇。

此外，首相岸田文雄雖然過去普遍被認為相對鴿派，但是他跟安倍晉三屬於同期當選議員（1993年），年齡僅差三歲，又曾經一起在自民黨青年局工作，雖然政治上理念或有不同，但私下是無話不談的好友。

面對親密戰友過世，岸田文雄雖表示選舉將照常舉行，但未來選後其領導的岸田派（宏池會）是否會與清和會有近一步聯繫，也是值得觀察之處。

「失去了這位深愛國家，常常比時代還要早一步有想法，留下許多顯赫的政績的偉大政治家，只有不斷不斷感到惋惜悲痛。」岸田文雄在得知安倍死訊後，含著淚說出他的悲傷。安倍晉三波瀾萬丈的一生，與父親安倍晉太郎一樣在67歲劃下句點，但他所留下的理想，仍將牽動日本的政局變化。

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