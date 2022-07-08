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安倍40年前舊照曝光 「26歲首次幫爸助選」模樣神似知名男星

聯合新聞網／ 綜合報導
安倍昭惠分享安倍晉三替父親助選的照片。 圖／翻攝自IG帳號@akieabe
安倍昭惠分享安倍晉三替父親助選的照片。 圖／翻攝自IG帳號@akieabe

日本前任首相安倍晉三今（8）日上午於奈良市發表演說，不料卻意外遭41歲男子山上徹也連開2槍，造成心肺停止血流倒地，送醫搶救後仍不治身亡，享壽67歲。安倍晉三除了是日本史上任期最長的首相，他40年前也曾替父親安倍晉太郎助選，舊照在網路上掀起討論，甚至有網友直呼「超像男星高橋一生！」

安倍晉三的妻子安倍昭惠今年四月在IG上分享一張黑白舊照，從照片中可以看見年僅26歲的安倍晉三身穿西裝，手拿麥克風在山口縣街頭演說。當年安倍晉三不僅長相清秀，還罕見把瀏海放下，而身後的車輛上貼著父親的宣傳海報，這也是安倍晉三首次替父親助選。

當時稚嫩照片曝光後，不少網友在貼文底下紛紛表示，「好可愛喔」、「這照片太珍貴了」、「真的好年輕」、「以後麻煩多多分享這類珍貴的照片」、「和高橋一生好像」、「謝謝珍貴的照片」、「真的很年輕很好看」、「安倍小時候好可愛」、「安倍先生年輕的時候很酷，現在還是很酷，很重要的一張照片」。

如今，安倍晉三逝世消息曝光後，不少網友也在安倍昭惠的IG留言哀悼，「我從心底祈禱」、「日本最偉大的政治家之一，安息吧」、「節哀順變」、「RIP」、「我向你和你所愛的人表示哀悼」。

安倍晉三 槍擊 日本

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