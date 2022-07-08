血腥政治暗殺又一樁！安倍晉三遇刺 凸顯日本極度激進、撕裂

香港01／ 撰文： 陸一
日本前首相安倍晉三在遭到槍擊後，因傷勢過重不治身亡。美聯社
日本前首相安倍晉三在遭到槍擊後，因傷勢過重不治身亡。美聯社

日本前首相安倍晉三在遭到槍擊後，因傷勢過重不治身亡。安倍晉三，最終連中三槍命喪暗殺的槍口之下。實在是令人震驚。嫌疑人自稱就是因為對他不滿而想殺了他。這或許就是一個案，但此事件卻折射出日本社會已經出現了重大問題。

整個時間線只有短短的8分鐘，卻見證了日本史上又一起政治暗殺的血腥一幕。10時50分：演講時突然倒地，並出血昏迷。10時53分：嫌疑人被現場控制，暗殺原因不明。10時58分：被救護車送走，心肺功能已停止，失去生命跡象。

儘管不知道刺殺者對安倍哪個方面不滿，但一個前首相在街頭被刺殺，這正是一個國家內部極度撕裂混亂的重要標誌。這表明了日本社會正在出現極端思維。

日本前首相安倍晉三在遭到槍擊後，因傷勢過重不治身亡。美聯社
日本前首相安倍晉三在遭到槍擊後，因傷勢過重不治身亡。美聯社

必須被注意到的是，修憲強軍走軍國主義道路，目前在日本政壇似乎已經成為了主流。而這是一個非常危險的信號。這不僅對亞洲國家是一個安全威脅，同時也將置日本於危險的境地。正因為如此，日本內部分歧還是比較大的。

修憲，是日本政治的一個敏感話題，也將成為日本政治分裂的一個標誌。反饋到日本社會就會引發思維混亂和社會撕裂。在處理對外關係問題上，日本表現得也非常強勢，這雖然有利於推動修憲擴軍，但卻對日本經濟毫無益處，甚至會打擊日本經濟。

自上世紀90年代以來，日本經濟基本處於停滯不前。日本經濟如今不是「失去的20年」了，而是整個整個經濟基礎的打擊，貨幣暴貶，今年已經跌了25%，而挽救不回貿易疲軟。日本的現實是非常殘酷的：不加息，是慢慢「死」，加息，是快點「死」。而引以為傲的日本製造也不再受到世界的熱捧，甚至產業結構陷結構性困境。

當一「強」和一「弱」相互交錯的時候，政治和社會就會撕裂嚴重，這不能不引發一部分人強烈不滿。也就是說，安倍刺殺事件是一個引子，日本政壇和社會將進行一個激烈的鬥爭階段。原本日本社會就非常激進，右傾、保守，引導不好，極端思維極端行事會愈演愈烈，日本社會混亂將從此開始。

安倍執政2803天

出生於1954年的安倍，先後出任日本第90、96、97、98任首相，也是日本歷史上任期最長的一任首相。2020年8月突然宣佈因病辭職，結束了其7年多的第二任首相生涯。就在辭職4天前，他成為日本連續執政時間最長的首相，以2803天打敗了他祖父佐藤榮作2798天的記錄。

安倍性格固執、言論強硬，在很多方面帶有小泉純一郎的影子，是小泉純一郎參拜靖國神社的忠實擁護者，也是日本早期堅定的鷹派代表人物。

在執政理念上，安倍也與小泉接近，主張強化日美同盟，主張修改日本和平憲法，加入日本擁有集體自衛權條款，推動日本走向「正常國家」。

在經濟方面，比較突出的就是第二次組閣後藉助貨幣寬鬆和財政刺激政策，也就是外界所稱的「安倍經濟學」。但成效未見，日本經濟如今陷結構性困境。

在外交上，在加強日美同盟關係的同時，試圖維護日俄、日中關係，也曾開啟被譽為「破冰之旅」的歷史性訪華，但在靖國神社及台灣問題上，也是堅定的反中政客。

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文章授權轉載自《香港01》

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