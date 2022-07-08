日本網友群起激憤肉搜「山上徹也」 同名大學教授網站被灌爆

香港01／ 張子傑
事件發生後，與疑犯山上徹也同名的大學教授網站因為流量過多而無法進入。合成圖／法新社、圖翻攝自群馬大學網站
事件發生後，與疑犯山上徹也同名的大學教授網站因為流量過多而無法進入。合成圖／法新社、圖翻攝自群馬大學網站

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良市拉票期間，遭一名41歲男子從後槍擊，送院搶救數小時後證實不治，終年67歲。疑犯山上徹也被捕，並稱行兇動機是不滿對方。警方到疑犯的家中搜查，而在事發前不久，當地網上討論區曾有「今日某個地方會發生大事」的留言。

日本著名網上討論區5ちゃんねる（5 channel）在8日早上7時19分出現一段留言，稱發了一個夢，當天某個地方會發生「比較大的事情」，並為某個政黨帶來極大推力，而且趨勢在投票當天都不會變弱。

目前未知該段留言是否與安倍遇刺有直接關係，又或者是行兇預告，不過有網友在事發後不久表示「這可能是疑犯」，並稱已經向當局報案。

至於疑犯的身份，當局指山上徹也是奈良居民，曾在2000年代初期在海上自衛隊服役三年，惟之後的工作暫時未有披露。當地傳媒嘗試尋找疑犯的社交平台帳戶，Twitter有5個以「山上徹也」為名的帳戶，其中一個屬於群馬大學同名醫學教授。事件發生後，他在大學內的介紹網站遭大量網友湧入，導致無法瀏覽。

至於其餘四個帳戶，有一個是用於副業推介，另外兩個則在事發後開設，估計冒名的機會較大。而最後一個帳戶則在最近兩年都沒有留言，但有網友留言質疑這個帳戶是否由疑犯擁有，因此推斷他未必以真實姓名在網上活動。

事件發生後，與疑犯山上徹也同名的大學教授網站因為流量過多而無法進入。圖翻攝自群馬大學網站
事件發生後，與疑犯山上徹也同名的大學教授網站因為流量過多而無法進入。圖翻攝自群馬大學網站

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安倍晉三逝世｜疑兇山上徹也曾為海上自衛隊員　開槍後呆立原地

安倍晉三街頭演說中槍傳命危　疑兇向他左胸開多槍　一槍似擊中頸

文章授權轉載自《香港01》

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