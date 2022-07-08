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安倍晉三遭槍擊身亡 日網友揭3年前「這演講」恐促成恐怖行動

聯合新聞網／ 綜合報導
安倍晉三遭到槍擊，經搶救後仍宣告不治。 美聯社
安倍晉三遭到槍擊，經搶救後仍宣告不治。 美聯社

日本前任首相安倍晉三今（8）日上午於奈良市發表演說，不料卻意外遭到槍擊，當場心肺停止血流倒地，送醫搶救後仍不治身亡。對此，就有日本網友質疑，今天會有憾事的發生，恐怕是三年前的一場演講所導致。

日本網友「鑑定人イシバシ」在推特上發文，表示三年前，也就是令和元年，當時安倍晉三在札幌市演說，一名男子突然大喊要他下台，警方為了維護秩序，便緊急將男子帶走。沒想到，左派團體開始激烈抗議，認為警方的處理方式讓男子的言論自由受到侵犯。

然而，「鑑定人イシバシ」表示，在令和四年，也就是2022年，地方法院判定警方的驅離行動確實侵犯人權，導致現在政治人物在街頭演講時，即便有可疑民眾靠近，警方也不能擅自驅離，才會導致今日安倍晉三遭到近距離槍殺的憾事發生。此外，「鑑定人イシバシ」更抨擊左派「在宣揚民主勝利的同時，反而保障恐怖主義的自由」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「左派就是亂源」、「完全正確」、「左派就是只會活在理想中的白痴」、「真的是這樣」、「說的完全沒錯」、「大多數左派是有害的」。

另外，也有網友認為太過牽強，「扯太遠了」、「不要把驅離靠近的人民，跟驅離抗議者混為一談」、「兩件事根本無關」、「公權力強制排除與槍擊暴力，都不應該成為針對言論自由的暴力行動」、「不然以後警察隨便抓人就好了」、「隨扈第一時間完全沒反應才是重點吧」。

安倍晉三 槍擊 日本

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