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對準安倍開槍…兇嫌住處疑搜出爆裂物 傳春天就在準備槍枝

安倍遭槍擊離世「體內找不到子彈」 院方：可說是失血過多而死

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安倍晉三遭槍擊身亡 外祖父62年前也遇襲「負傷請辭下台」

香港01／ 張子傑
安倍的外祖父岸信介（右）是日本戰後著名的右翼政治家，曾提出琉球、台灣、菲律賓戰略連結地位的重要利益。合成圖／美聯社、聯合報系資料照
安倍的外祖父岸信介（右）是日本戰後著名的右翼政治家，曾提出琉球、台灣、菲律賓戰略連結地位的重要利益。合成圖／美聯社、聯合報系資料照

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良市為選舉拉票時，遭一名前海上自衛隊人員從背後連開兩槍，送院數小時後證實不治，終年67歲。事件震驚日本朝野，首相岸田文雄暫時無意評論疑犯行兇動機，不過縱觀當地歷史，曾發生多宗針對時任或前首相的襲擊事件。

日本首相制度在1885年明治維新時期設立，第一代首相由伊藤博文擔任，之後三度拜相，卸任後獲委任為韓國統監，並在1909年到哈爾濱與俄羅斯討論朝鮮半島問題時，於10月12日在哈爾濱火車站遭韓國義士安重根近距離開槍擊斃，終年68歲。

中國曾在2014年在哈爾濱市建立安重根紀念館，並於火車站月台樹立「安重根擊斃伊藤博文事年發生地」標注，惹來日本方面的不滿。

而在伊藤博文遇刺12年之後，第19任首相原敬1921年死於東京站。他原定在11月4日於東京站乘車到京都出席政治活動，但遭一名曾擔任鐵道員工的中岡良一以短刀上前刺向右胸，其後證實不治，其遺缺由高橋是清繼任。

日本第19任首相原敬（1856 - 1921）。圖翻攝自日本首相官邸網站
日本第19任首相原敬（1856 - 1921）。圖翻攝自日本首相官邸網站

這次是日本史上首次有在任首相遭暗殺，至於中岡的行兇動機，他聲稱不滿原敬的政商及財閥為中心的政治模式，以及反對在野黨的普通選舉法等。中岡其後被判無期徒刑，但在1934年獲釋，直到1980年離世。

軍國主義冒起時代　首相等政要成襲擊目標

除了原敬，東京站在1930年再度發生首相遇襲事件，第二十七代首相濱口雄幸在1930年11月14日從神戶乘火車返回東京站時，他被右翼組織愛國社成員佐鄉屋留雄從近距離開槍擊中腹部，送院接受手術後總算保住性命，並於翌年1月出院，4月辭任首相一職。惟他在8月因為傷口遭細菌感染而喪生，終年61歲。

踏入1930年代，日本軍國主義開始擴張，連同濱口雄幸在內，當地6年內發生4名首相或前首相遇刺事件，包括在1932年，第29任首相犬養毅5月15日在首相官邸被多名激進的海軍軍官殺害，高橋是清再次短暫兼任首相。

日本第29任首相犬養毅（1855 - 1932），他在1932年死於五一五事件。圖翻攝自日本首相官邸網站
日本第29任首相犬養毅（1855 - 1932），他在1932年死於五一五事件。圖翻攝自日本首相官邸網站

犬養毅遇害　差利卓別靈鱖客死異鄉

導致犬養毅之死的原因，主要是日本海軍的規模被《倫敦海軍條約》限制，因此引起不少士兵的不滿，因而有意發動政變，推翻財閥及政黨政治，改為樹立軍政國家。順帶一提，在這次流產政變中，荷里活影星差利卓別靈（Charlie Chaplin）本來是行刺目標之一，他在事件發生前不久從香港坐船抵達神戶，並到東京訪問。

而在事發當天，差利卓別靈原本接受犬養毅的邀請到首相府出席歡迎活動，不過他臨時改變主意稱想看相撲，結果逃過一劫。

日本當時的政局持續不穩，1936年發生「二・二六事件」，過千名對政黨政治感到失望的青年軍官發起政變和刺殺事件，雖然事件在數天內結束，惟高橋是清及接替犬養毅的前第32任首相齋藤實在事件中遇害。

日本政壇在二戰後顯得相對和平，但在1960年代亦發生首相遇襲事件，第56及57任首相、安倍晉三的外祖父岸信介曾在1960年因為與美國修訂《美日安保條約》而引起當地政界左右兩派的紛爭。

岸信介被指強行通過安保條約，引起社會不滿，他在7月14日參加自民黨新總裁活動時，被右翼組織大化會成員荒牧退助刺傷，但沒有生命危險。岸信介翌日宣布辭職，並稱「自己的做法交由歷史判斷」和「民眾理解修訂安保條約需時50年」。而《美日安保條約》至今仍然有效。

延伸閱讀：

安倍晉三遇刺｜疑兇山上徹也供稱：對安倍不滿　因此打算殺死他

安倍晉三逝世｜疑兇山上徹也曾為海上自衛隊員　開槍後呆立原地

文章授權轉載自《香港01》

槍擊 日本

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