安倍遇刺身亡／一度陷「心肺停止」是什麼意思 在日本出現3情況才可宣告死亡

日本前首相安倍晉三被行刺，一度陷入「心肺停止」，最終不治。心肺停止是日本對比危殆更嚴重——但還未稱為死亡的垂危狀態。什麼是心肺停止，而陷入心肺停止的人成功救活的機率有多高？

顧名思義，心肺停止是指心臟已停止跳動，失去呼吸的狀態，英語稱為Cardiopulmonary arrest。

在日本，由於只有醫生才能宣告死亡的關係，即使發現的是遺體，媒體亦不能直接報道死亡。日本採取的判斷死亡方法為「三徴候說」，包括心臟停止、失去呼吸、同時瞳孔散大／失去對光反射狀態。

三徴候是為判斷腦幹是否仍在運作，假若同時以上三種情況出現，已代表腦幹已衰失功能，此時才能判斷為死亡。

人類的腦幹負責着複雜的反射活動，即各種無意識下的各種動作，例如調節呼吸、心跳、血壓、眨眼、瞳孔縮放，非常重要。在人體受到重創後，因各種理由可能會失去呼吸或心跳功能，但腦未即時死去，只要即時施以急救，還是有可能令呼吸和心跳恢復，救活過來。

那是由於即使失去呼吸或心跳，腦細胞和其他器官仍能持續運作一段短時間。但若腦部持續缺氧，腦細胞死亡可造成不可逆的傷害，所以有急救黃金時間的說法。

只要能在心肺停止的4分鐘內施以搶救，包括心肺復甦，將大大增加成功把瀕死傷者拯救過來的機會。

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文章授權轉載自《香港01》