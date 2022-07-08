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安倍晉三中彈「倒地瞬間超衝擊」 網揪1細節狠酸：維安出大包

聯合新聞網／ 綜合報導
前日本首相安倍晉三遭到槍擊。 美聯社
前日本首相安倍晉三遭到槍擊。 美聯社

日本前任首相安倍晉三今（8）日上午於奈良市發表演說，不料卻意外遭到槍擊，當場心肺停止緊急送醫。推特上有網友貼出安倍晉三遭到槍擊的現場畫面，可以看見兇嫌以3公尺的距離射擊2槍，導致安倍晉三當場血流倒地。對此，不少網友在PTT上討論，抨擊「維安爛吧，都在看前面」、「那維安比大樓的保全還不如」。

推特上有網友發出安倍晉三遭到槍擊的畫面，從影片中可以看見，當時安倍晉三正在專心發表演說，身旁的維安也和安倍晉三面向同一方向，不料兇嫌突然從後方開槍，所有人趕緊往後看，安倍晉三不幸在中第二槍時倒地。當時現場相當混亂，還有陣陣白煙竄出，維安和相關人員擠在安倍晉三旁，連忙關心狀況和傷勢。

對此，有網友在PTT以「安倍倒地前維安人員在想什麼」、「現場的維安人員現在在想什麼？」為題發文，不少網友紛紛表示「以前的年代大概就要切腹了」、「一直覺得日本人很嚴謹，想不到重要維安竟出這麼大的包」、「大樓保全都比這些維安人員強」、「不開玩笑，真的會被電飛」、「一定是想完蛋了，未來也毀了」、「這太明顯維安的鍋了，誇張成這樣」、「應該會被抓去關吧，失職」。

另外，也有網友針對「是兇手強還是日本維安爛？」為題發文，原PO質疑兇嫌都已經靠近到3公尺從背後開槍，現場維安竟然都沒有發現。貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「維安爛吧，都在看前面」、「日本維安爛啊，而且怎麼這種場合沒有特種警察」、「如果說是遠距離狙擊可能還說的過去，這麼近距離行兇，維安沒意識到真的過分了」、「日本維安太爛了吧」、「那維安比大樓的保全還不如，爛到笑」。

安倍晉三 槍擊 日本

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