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警備疏失？政治鬥爭？ 安倍槍擊案網友嘆：日本和平到變笨了

聯合新聞網／ 綜合報導
前日本首相安倍晉三遭槍擊，現場群聚警消人員。 美聯社
前日本首相安倍晉三遭槍擊，現場群聚警消人員。 美聯社

前日本首相安倍晉三，今日在奈良市替自民黨候選人演說時遭槍擊倒地，傳出急救時已經沒有心肺功能，目前仍在醫院搶救當中。有民眾拍下槍擊發生的現場，警方也已經逮捕開槍的40多歲男性。這起震驚國際的案件，引起日本網友們的諸多討論。

有網友質疑現場警備不周，認為「聽現場的人講槍擊第一發時安倍沒事，射第二發才倒地，也就是第一發槍擊時沒有及時反應，才會來不及阻止第二發」、「我幾年前就住在這附近，雖然是個適合演說的地方，但背對著道路是個問題」、「雖然看起來有警察在警戒，但好像都不認為會真的被襲擊」、「日本已經和平到變傻子了」。

也有人認為「要徹底追查犯人與其關係者，以及有暴力傾向的政黨、候選人和支持者，否則變成像奧姆真理教那樣就太遲了」、「有很多人在政治上和安倍意見相左，但絕不容許這種暴力行為」、「白天演說時突然被槍擊倒地，完全沒想過日本會發生這種事」

還有網友推測犯案理由不單純，表示「暗殺政治家絕對不是一個人意氣用事這麼簡單的問題」、「安倍前首相最近也為了推行積極財政，和黨內緊縮財政派產生嚴重對立」、「還不知道是誰幹的，倒是黨內積極財政派的整天把『不知道何時會被刺殺』掛在口中」、「才發生英國首相強森被逼宮，現在又是安倍遭槍擊，感覺有人在針對反俄羅斯勢力」。

日本網友批評現場警備不周，以及懷疑背後有政治陰謀。 路透社
日本網友批評現場警備不周，以及懷疑背後有政治陰謀。 路透社

安倍晉三 槍擊

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