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安倍晉三遭槍擊 醫揭救命關鍵3步驟：只要撐到送醫都有活命機會
前日本首相安倍晉三今天疑遭一名男子持槍槍擊流血送醫，台灣外傷醫學會秘書長傅志遠說，槍傷風險原本就高，但只要撐到送醫都有活命機會，運用急診開胸、檢查心臟及止血救命。
安倍晉三上午11時30分（台灣時間10時30分）左右，在奈良疑遭一名男子持槍槍擊流血送醫，呈現心肺功能停止狀態。
林口長庚醫院外傷急症教授級主治醫師傅志遠告訴中央社記者，槍傷屬於「穿刺傷」，致命風險非常高、須積極搶救外傷，如果傷及心臟、腦等重要部位會情況堪憂，但只要即時搶救、止血，發生奇蹟機會較高。
傅志遠說，只要保住性命撐到送醫，都有活命機會；面對這類傷患，醫師大多在急診緊急開胸，檢查心臟、大血管是否失血，並立刻夾住止血，再送手術室手術。
傅志遠表示，槍傷救治大致分3步驟，「先救命」確保傷者存活，接著努力讓傷者「醒過來」，全力救治力拚恢復意識，最後透過治療、復健，漸漸恢復身體功能。
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