安倍晉三中彈 日本人嚇壞：他超級保皇，動搖國本！

日本前首相安倍晉三於今日台灣時間10時30分左右於演講期間中彈，目前已緊急送醫，連台灣網友也相當震驚，PTT網友表示，他的日籍朋友嚇到直呼「根本動搖國本」，還反問「日本只有我沒槍嗎？」

安倍晉三中彈，有網友在PTT發文表示，他看到消息後立刻通知日籍同學，同學得知後真的嚇得不輕，直呼「安倍是超級保皇派，根本動搖國本」，日本同學也反問「現在是路邊都掉霰彈是嗎？ 是不是只有我沒槍？」

其他網友紛紛留言「家裡沒把霰彈槍不要說你是北海道國人」、「BB槍不4你們日本人發明的嗎？」、「日本有合法的獵槍，但是管制很嚴格」。

針對安倍晉三中彈一事，台灣網友也都相當震驚，PTT網友紛紛留言「這麼大條？日本黑道嗎？」、「安倍不是很常提起台海危機嗎？」、「日本會出這種事很誇張欸」、「被暗殺？」、「他都卸任了這時候對他開槍幹嘛？」、「日本近期有選舉嗎？」、「殺雞儆猴嗎？」、「日本甘迺迪？」、「他還是現任議員，執政黨最大派系」、「可能在任時結仇的吧」。