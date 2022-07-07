英國首相約翰遜宣布辭職、但先留任

（德國之聲中文網）現年58歲的英國首相約翰遜辭去保守黨黨魁職務。不過，在位於倫敦唐寧街10號的官邸前發表的聲明中，他同時表示，仍有意繼續擔任政府首腦，直到選出繼任者。他說，要放棄世界上這份最好的工作，他很難受。在其政府爆出一系列醜聞和失誤後，約翰遜的支持者不斷減少，近日更出現不可收拾之勢，甚至在他自己的團隊裡亦然。 近日，50多名閣員宣布辭職、離約翰遜而去，他們的理由是不讓保守黨整體受損。

包括幾位閣員在內，政府機構中名副其實的大逃亡使日益孤立的這位首相顯得日益無助。更何況，要求他辭職的人似乎時刻還在增加。

不過，約翰遜並無任何悔意。相反，在今天的6分鐘的講話中，他反而抨擊黨內同仁要求他辭職是 "古怪的。……現在，顯然是保守黨議會黨團的意思，要有一新黨魁即新首相。" 他稱，他已同意現在就開始新黨魁遴選工作。然而，保守黨內要求他立即下台的呼聲已越來越高。

他不願走人

就在昨天，約翰遜首相還表示，盡管閣員中出現辭職潮，但他本人仍決心繼續任職。他的議會助理杜德裡奇（ James Duddridge ）當晚也在天空新聞電視台上稱，"首相心情樂觀，將繼續戰鬥。" 他指出，約翰遜在上次大選中得到1400萬選民的授權，他 "還要替國家做很多事情"。

英政府最新危機由約翰遜的黨內同事平徹（ Chris Pincher ）的性騷擾醜聞引發。有消息稱，約翰遜在提拔平徹擔任保守黨在議會中一重要職位前知曉對他的指控，但曾讓其發言人數次否認知情，然後承認之情，最後不得已認錯請求原諒。

不只因平徹事件而致約翰遜在黨內的支持率一路下降。6月初，這位現年58歲的首相已面對一次黨內不信任投票。是時，148名議員對他投出不信任票，211人投票支持他繼續擔任黨魁。此前，在防疫"停擺"期間在其官邸內舉辦聚會的細節被曝光，他已受到壓力。

反對派工黨要求重新大選

約3年前，約翰遜被保守黨選為領袖並成為首相。今天，在表達辭意前不久，他任命了新閣員。然而，保守黨內眾多人士敦促他立即離開唐寧街10號，而不是重新組閣。反對派工黨更是要求重新大選。

數月來，因一系列醜聞曝光，約翰遜及其內閣政府受到強烈批評。除捐款醜聞外，新冠防疫"停擺"期間唐寧街10號內竟舉辦聚會以及保守黨高層人士的性騷擾醜聞也使輿論大嘩。

無明顯熱門候選人

迄今已有多名內閣成員及數十名議會中政府官員辭職。最近以來，更發生辭職大潮，甚至連本周二才被任命為財政大臣扎哈維（ Nadhim Zahawi ）也呼籲他辭職。扎哈維與外交大臣特拉斯（ Liz Truss ）和貿易大臣馬爾當特（ Penny Mardaunt ）一樣，均被認為是可能的繼任者。不過，國防大臣本·華萊士目前在民意調查中領先。官方稱，迄今為止，只有總檢察長蘇埃拉·布拉弗曼（ Suella Braverman ）宣布有意競選。

對約翰遜有意辭職，反對黨--工黨領袖斯塔默（ Keir Starmer ）表示歡迎。他同時呼籲，現在必須有一個 "新的開始"。他說："英國需要有一個工黨政府。我們已做好了准備。"

不同反應

支持者稱贊約翰遜首相在 "重大問題 "上頗有建樹，如新冠疫苗接種運動、完成脫歐，等等。約翰遜還因其在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中明確支持向烏提供武器而受到廣泛贊譽。烏克蘭總統顧問便感謝約翰遜提供了幫助。俄羅斯則對約翰遜首相即將下台表示歡迎並予以嘲笑。歐洲議會綠黨黨團強調，約翰遜的辭職為英國和歐盟之間出現新起點提供了機會。

（綜合報道）

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