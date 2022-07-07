挺過不信任投票卻被逼宮 「他」成壓倒強生的最後一根稻草

英國財政大臣和衛生大臣閃辭，質疑首相強生（Boris Johnson）執政能力與誠信，掀起新一波跳船潮，雖然他挺過「派對門」以及黨內不信任投票，但最終還是栽在品行不端的黨友手上。他一而再的說謊，之後又被拆穿，令黨友不得不「用腳投票」。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和衞生大臣賈維德（Sajid Javid）指強生無視其盟友、下議院保守黨副黨鞭契爾（Chris Pincher）涉及性醜聞並任命他後，6日相繼辭職，掀起新一波「跳船潮」。

其後有數十名部長、次級副手和內閣成員求去。這是繼黨內不信任投票後，保守黨再出現要求他下台的聲浪，甚至有閣員親自前往首相官邸促他下台。一位英揆親密盟友稱，強生一度不想放棄。他過去48小時內曾表示將戰鬥到底。不過強生看來已認清現實，已同意下台。

6月才捱過黨內不信任投票的他，為何在短期間再度面臨逼宮？

6月6日，在15%黨內下議院議員的驅動之下，英國保守黨發起了對首相強生領袖地位的不信任投票。經過一整天的繁忙遊說之後，強生獲得211位議員支持、148票反對，成功保住了相位。但其反對票比率高達41%，遠超外界預期。

當時已有評論稱，失去眾多黨友支持的強生，已儼然成為「跛腳鴨首相」，下台只是時間的問題。

導火索：契爾

契爾上週被控在倫敦一家俱樂部內性騷擾2名男客人，甚至觸摸其中一人的私密處之後，辭去黨鞭一職。

他在辭職信中稱當時喝得太醉，不僅讓自己難堪，也讓其他人「感到不快」。

政府隨公開稱契爾已承認舉止極為不當，但仍會繼續擔任議員，不會面臨其他處分。惟保守黨議員為之惱怒的，是契爾過去曾面臨類似指控，強生明知他有問題，卻還任命他出任負責強化黨內紀律的副黨鞭職務。

傳已知他有問題

事件的焦點後來落在，強生是否早知契爾曾多次被控涉及性騷的行為不當。

強生辦公室上週堅稱，他在任命契爾前，對針對他的指控一概不知。但來到4日晚上，有政治記者揭發英揆早在2019至2020年那段時間，已知契爾被正式投訴「行為不當」。

英國外交部常務次官麥克唐納（Simon McDonald）後來「補一刀」爆料稱，契爾早在2019年就被調查，且「強生親自聽取有關啟動調查原因和結果的簡報」。

首相府隨後才向媒體改口稱，強生其實對契爾的行為知情但就是「忘記了」。強生後來再公開承認，任命契爾是「一大錯誤」。

內閣官員紛辭職

最先宣布辭職的蘇納克和賈維德，當天是7月5日，這將英國保守黨內的不滿的情緒徹底引爆。強生面臨一場不信任動議，不過這次不同的是，投票是「用腳進行」。

除了續有官員辭職求去外，亦有本來留任的官員亦收回對他的支持。截至今日清晨，迄今至少32名英國官員因對強生辭職。住房、社區和地方政府大臣高文浩（Michael Gove）雖曾表明留任，但英媒透露，他7月6日上午也呼籲強生辭職。強生於是炒他魷魚。

蘇納克和賈維德辭職後，強生隨後宣布由教育大臣查哈威（Nadhim Zahawi）改任財相，內閣辦公室事務部長巴克雷（Steve Barclay）擔任衛生大臣。

惟查哈威在被任命為財相2天後，7日在Twitter發文公開呼籲強生現在須做正確的事並走了。內政大臣巴特爾（Priti Patel）以及運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）也要求首相辭職。至此，強生已陷入眾叛親離的狀態，他已不能繼續厚著臉皮繼續留任。

被「狼」吃掉大話精

強生的下場，亦令人回想起他接任梅伊（Theresa May）擔任首相後，他率領國家進行脫歐談判時多次揚言「硬脫歐」。當時英歐各不相讓危機大有可能一觸即發，但每每到了最後關頭，往往又在吵吵鬧鬧中達成共識。強生嘗過這一役的甜頭後，還為自己這種「大膽的」策略沾沾自喜，更開始踏上「誓願當吃生菜」之路。

「狼來了」的童話，相信大家都耳熟能詳。故事中放羊的牧童常在山上向村民高叫「狼來了」，以此戲弄他們，久而久之，村民都不再信他。直到有一天，狼真的出現，卻沒有村民理會牧童的求救，結果羊隻命喪狼口。常將「硬脫歐」掛在嘴透的強生，作風全沒變化，他在「派對門」及「契爾門」危機中是同樣的毫不誠實、巧言亂德，才會導致黨友難以與之為伍，決定離他而去。

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文章授權轉載自《香港01》