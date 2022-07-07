新聞眼／商人養立委 還有多少未浮出

立委集體貪瀆案是我國會史上一大醜聞，不分顏色立委同為特定商賈作嫁，企業豢養民代、結合學界以研討會、公聽會等名義，為特定利益修法，揭穿官商勾結黑幕的現況，但本案只是冰山一角，還有多少未浮出檯面的弊端，更值得重視。

就商人李恒隆而言，搏取數百億的ＳＯＧＯ經營權，花上千萬打點跨黨派立委，只算九牛一毛，但生意人將本求利，豈會不求回饋。商人與立委交朋友，付錢要求立委施壓公務員，圖的是多年前失之交臂的金雞母，商人獵食經濟利益或可不顧企業家道德，但支領國家俸祿的立委，卻不能不謹守法律的紅線。

收賄立委的答辯，不外乎借貸、收受政治獻金、辦公聽會與職務行為無關，但看看判決中認定，蘇震清是如何以選舉之名向商人索賄、甚至以其叔叔蘇嘉全可能位居要職等理由，一開口就向李恒隆提出兩千萬選舉資金需求；更不用提每次在立法院質詢、提案都有價碼。

不分黨派立委同時收受商人利益、為其賣命，學界出身的立委也因收錢、邀學界辦公聽會而牽扯其中，讓外界一窺理應提供專業良知建議的學術界，如何成為商人牟利、推動修法的助攻手。

原該為民喉舌的國會議員，做選民服務理所當然，但不該假公濟私、淪為私人牟利的喊價服務；商人出錢豢養立委不令人意外，但當民代甘願被餵養、看價碼發聲，是國會一大恥辱、也是官箴敗壞之所在；更嚴重的是，這類的情況並未因此案就此杜絕。