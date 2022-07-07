聽新聞
test
0:00 / 0:00
轉汙點證人…李恒隆行賄3千萬 全身而退
太流公司前董事長李恒隆爭奪ＳＯＧＯ百貨經營權，行賄藍、綠立委共三千多萬，要求施壓、質詢經濟部並籌辦「官方」公聽會，被訴四個行賄罪；李恒隆偵查中轉「汙點證人」，供出蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明等現、卸任立委收賄實況，昨獲判緩刑，以金錢支付公益，人身自由刑全身而退。
台北地院合議庭對李恒隆四個行賄罪分別判處六月、六月、四月、三月不等的有期徒刑，應執行刑一年二月，得易科罰金，緩刑五年，支付公庫一千萬元，褫奪公權三年。
判決說，李恒隆自白犯罪，可依貪汙治罪條例減刑，也適用證人保護法，審酌他與立委是「長期合作」、「一次性合作」或「交付賄賂多寡」，再考量他是因為保障自身權利犯罪，卅年來沒有前科，論以「低度刑」即可。
審判期間，李恒隆用大量時間陳述ＳＯＧＯ經營權的變化、行政救濟的過程；他曾想與檢方開啟認罪協商程序，換取輕判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言