轉汙點證人…李恒隆行賄3千萬 全身而退

太流公司前董事長李恒隆爭奪ＳＯＧＯ百貨經營權，行賄藍、綠立委共三千多萬，要求施壓、質詢經濟部並籌辦「官方」公聽會，被訴四個行賄罪；李恒隆偵查中轉「汙點證人」，供出蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明等現、卸任立委收賄實況，昨獲判緩刑，以金錢支付公益，人身自由刑全身而退。

台北地院合議庭對李恒隆四個行賄罪分別判處六月、六月、四月、三月不等的有期徒刑，應執行刑一年二月，得易科罰金，緩刑五年，支付公庫一千萬元，褫奪公權三年。

判決說，李恒隆自白犯罪，可依貪汙治罪條例減刑，也適用證人保護法，審酌他與立委是「長期合作」、「一次性合作」或「交付賄賂多寡」，再考量他是因為保障自身權利犯罪，卅年來沒有前科，論以「低度刑」即可。

審判期間，李恒隆用大量時間陳述ＳＯＧＯ經營權的變化、行政救濟的過程；他曾想與檢方開啟認罪協商程序，換取輕判。