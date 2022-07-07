蘇震清主動索賄2580萬 交付賄款才辦事

立委蘇震清、廖國棟、陳超明收受太流公司前董座李恒隆的賄款，為ＳＯＧＯ經營權案施壓經濟部，三人皆被判有罪；其中，蘇震清主動索賄、金額逐年倍增，共計二五八○萬元，被法院判刑十年，是收賄金額最高、刑度最重的立委。

法院認定蘇震清自二○一二年認識李恒隆，見李極具資力且太流公司案利益龐大，以借款方式包裝賄款要求，在當年的屏東縣長初選、二○一六年的立委、總統選舉，都以需要選舉資金為由，向李恒隆索賄。

法院指出，蘇震清有數十年從政經驗，應清楚請託、賄賂間的分際，卻接受李恒隆請託時主動以借貸名義要求賄款，且蘇會等李應允或交付賄款，才繼續協助處理ＳＯＧＯ案，可證蘇已與李達成行、收賄合意；蘇辯與李的金錢來往是借貸、單純選民服務，法院從重量刑。

蘇震清過去在屏東選縣議員及立委未嘗過敗仗，但近年司法案件纏身，樁腳漸鬆動流失。

地方政壇人士說，蘇交保後曾表態「縣長選舉不缺席」，也曾說過「屏東未來都有我在」，但一審判決有罪，政治聲望再下滑。蘇震清的三叔是民進黨英系要角蘇嘉全，如何延續蘇家一脈政治香火，對蘇家來說更是一大考驗。

廖國棟部分，李恒隆二○一五年三月底於晶華酒店向廖國棟表示，若能協助ＳＯＧＯ案，經濟上有需要，會給予支持。廖應允並多次發函要求官員召開協調會、質詢或提案凍結預算施壓經濟部，並邀請經濟部出席東吳大學召開的公聽會，廖也親自出席、發言。

法院認定李、廖「密切合作」逾五年，李共支付八百萬元賄款，其中廖拿六二○萬，廖的辦公室主任丁復華收一八○萬元，廖否認犯行，但法院依廖偵查中自述「曾透過丁復華收受李恒隆表達謝意的款項」，認定廖收賄。

陳超明為李恒隆打電話要求經濟部派員出席公聽會，法院認定要求官員出席公聽會，屬於立委行使質詢、監督權，陳打電話等同於要求經濟部接受質詢，與立委職務密切相關。且陳超明辦公室主任梁文一於公聽會後「積極詢問」李恒隆方面政治獻金給付進度、討論賄款如何交付的關鍵時點。