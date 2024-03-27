綠：賴清德對學倫高標準不變

論文案風波再起，民進黨人士表示，黨主席賴清德對該議題態度很清楚，民進黨對於學倫的高標準不會改變；反倒是近來民進黨副秘書長何博文涉及論文抄襲，仍在黨內高升，以及民進黨不分區立委沈伯洋出席背書林智堅論文案的記者會，都在民進黨內部引發質疑。

民進黨發言人吳崢表示，民進黨已為學倫事件付出許多代價，也深切反省，黨內現也有相關規定約束從政同志，民進黨尊重校方所有調查結果。

民進黨人士指出，從結果論來看，涉及論文抄襲的綠營政治人物，命運大不同，林智堅至今仍在沉潛；民進黨客家部主委蔣絜安被校方認定論文抄襲以後，也請辭獲准；獨獨何博文，選戰期間同樣被認定論文抄襲，不但立委不用退選，選後還能高升黨副秘書長。

該人士說，何博文參選時，固然沒有登記被校方認定抄襲的論文學歷，看似符合黨內學倫規範，但民進黨難道變成了「論文抄襲沒關係，不要登記就沒事」的鴕鳥心態嗎？何博文全身而退，凸顯懲處標準不一。

有派系人士表示，林智堅指導教授陳明通出書，替林智堅論文辯駁，黨內多半不意外，但看到沈伯洋出席陳明通出書記者會，還替該書寫推薦序，「嚇出一身冷汗」。

派系人士指出，賴清德就任黨主席後做的第一件事，就是把民進黨官網「闢謠專區」上為林智堅論文背書的說帖撤下，對林智堅論文案是何種態度，一目瞭然；雖然沈伯洋在記者會上並未就論文本身有無抄襲著墨，而是探討該事件已被中共借題發揮，成為介選題材，但身為賴清德提名的不分區立委，仍該更謹言慎行，避免出現「打臉賴清德」的尷尬狀況。