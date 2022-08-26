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在野要蔡英文為「挺堅」道歉 李艷秋酸：就算道歉也不會改

聯合新聞網／ 綜合報導
針對在野經常要求蔡英文道歉，李艷秋在臉書貼文大酸：就算道歉也不會改。 記者陳正興／攝影
針對在野經常要求蔡英文道歉，李艷秋在臉書貼文大酸：就算道歉也不會改。 記者陳正興／攝影

新竹市前市長林智堅日前被台大撤銷碩士學位後，中華大學也在24日也認定論文抄襲，決議撤銷他的碩士學位，引發各界議論，藍白陣營更要求蔡英文總統等曾為替林智堅護航的人道歉，而資深媒體人李艷秋則表示「幹嘛一直叫人家道歉？真討厭」而最核心的原因是「就算道歉也不會改，幹嘛還一直要她道歉啊？」

李艷秋針對各方陣營要求蔡英文對「挺堅」道歉一事，以「幹嘛一直叫人家道歉？真討厭」發文，表示在野最近很忙，不管發生什麼事，就只重複一句話：「蔡英文道歉！」，這在李艷秋眼中「邏輯很有問題」。

李艷秋表示，對於在野要蔡英文要為林智堅踐踏學術干涉校園自主、力挺抄襲犯、沒有是非而道歉，她反而認為，蔡英文從來就視學術單位如禁臠，不然「拔管案是虛擬世界發生的事嗎？」，還抨擊蔡英文「有為拔管造成學術界震盪和社會人心不安道歉嗎？」現在台大讓林智堅跌個狗吃屎，蔡英文沒有再踹台大一腳就「已經很客氣」，李艷秋認為，蔡英文若真要道歉，應該跟林智堅道歉，還大酸道歉內容應為「對不起，小英男孩，我沒有好好保護你」。

李艷秋接著表示，針對在野認為蔡英文應為「警察改革跳票」和「死刑沒有執行」道歉，李艷秋就呼籲，總統府應公布從上次員警被殺之後「總統問過多少次裝備改革和修法的進度？」並大酸蔡英文，在下一次的靈堂上，是不是又搞複製貼上那套：「今天公祭，明天忘記，後天音樂祭」，並質疑「總統的道歉，到底有何價值？」

李艷秋表示，看到在野哀怨說「要蔡英文道歉有這麼難嗎？」其實「一點都不難」，2021年蔡英文在3個月之內道歉6次，包括太魯閣出軌事件、疫情奪走300條人命、奧運國手搭經濟艙、兩度無預警大停電，還因為黑道進入政府核心，以黨主席身份道歉。當時在野嘲笑她是「道歉小英」，批評她的道歉空洞蒼白。而現在回頭檢視「台鐵有改革嗎？」、疫情已經有超過9700人過世、連在FB上說「很多孩子走了」都要被出征，逼得你刪文道歉還不罷休。

因此李艷秋認為，蔡英文道歉，你們（在野）嫌太廉價；不道歉，你們又逼她，好像讓她低頭是一個偉大的勝利。李艷秋最後補充，真正的問題是「就算道歉也不會改，幹嘛還一直要她道歉啊？找點別的事做好嗎？」。

林智堅 2022大選 選情評論 蔡英文 李艷秋

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