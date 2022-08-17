「翁達瑞」戰台大 自曝真實身分真的是他？

新竹市前市長林智堅「論文門」持續延燒，自稱留美教授「翁達瑞」多次挑戰台大學倫會審定結果。不過，各方多所質疑，翁達瑞今天在臉書自曝部分經歷和身分，甚至主動舉「傳說中的陳時奮」為例說明，由於翁達瑞和陳時奮都恰好是41歲取得博士學位，有網友留言詢問，「這是昭告江湖，正式露臉了嗎？」翁達瑞語帶玄機回應，「邏輯正確，但要排除巧合的可能」。

翁達瑞今天貼文如下：

這篇貼文是我的統一回覆。首先我要澄清三件事實：

一、筆名寫作是文壇慣例，沒有不敢露臉的說法。

二、我確實是美國大學教授，而且有一定的國際學術聲望。

三、我質疑的對象是台大的調查報告，不是無辜的台大師生。

我嚴厲批判台大審委會的調查結果，乃基於以下三個理由：

一、挑戰權威是進步的動力。人類的歷史曾有多個不可挑戰的權威，例如神權、君權、與父權等。若無人挑戰，這些權威體制不會解體，人類的文明也不會進步。

我最崇拜的學者是達爾文，有兩個原因：達爾文的「演化論」是最偉大的學說，可解釋萬物起源；達爾文無懼政教合一的皇室，勇於挑戰聖經的「創造論」。儘管達爾文因為「演化論」受盡嘲諷，歷史最終還他公道。

伽利略是另一個例子。根據聖經的描述，地球是宇宙的中心。哥白尼觀察星象，得到地球繞著太陽轉的理論。因為倡導哥白尼的理論，伽利略被羅馬教庭判處終身監禁。在監禁期間，伽利略著作不斷，最終被愛因斯坦尊為物理學之父。

台大是台灣最好的大學，但不是聖牛，沒有不容批判的道理。管中閔等台大高層，也是吃五穀雜糧的凡夫俗子，沒有不容挑戰的理由。若台灣人連台大都不敢批判，我們的下一代不會超越管中閔這幫人。

二、學界內幕必須公諸於世。學界是個封閉的群體，運作的規則不為外界所知。儘管學界藏污納垢，學者仍享盡社會尊崇。我自己是學者，深知學界內幕，加上長期任教國外，最適合扮演烏鴉的角色。

暴露台灣學界腐敗的最好題材，就是期刊論文發表。從博士生的訓練、教職的取得、到升等與補助，期刊發表是最重要的指標。問題是，外界對這套遊戲規則一無所知。

發表一篇期刊論文，可比擬為獲得一座網球冠軍獎杯，差別在期刊發表是作者與編審委員對陣，而非網球選手互打。期刊發表可以單打，雙打，甚至多人上場（即作者的人數）。只要編審委員認可作者球技，論文就會被接受發表。

歐美名校追求的是一流期刊的發表，如同網球四大公開賽的獎杯。多數台灣學者則只追求論文發表篇數，也就是冠軍盃的數量，因為要在四大公開賽勝出太難了。

為了追求獎盃數量最大化，這類台灣學者尋找容易獲勝的網球賽，包括只要繳交高額報名費就可獲獎的比賽。這就是所謂的「掠奪性」期刊。

根據義守大學彭台光教授的研究，從2007到2011，台灣學者在「非洲管理科學期刊」共發表了462篇論文，居全世界之冠，而且遙遙領先第二名。

「非洲管理科學期刊」是典型的「掠奪性」期刊，收取高額的刊登費，但論文接受率高得離譜。在這個期刊發表的作者，多數來自學術落後國家。台灣學者發表的篇數，凸顯台灣學界的腐敗，至少是不長進。

根據在這個期刊發表的論文篇數多寡，彭台光教授還做了所有院校的排名，入榜者包括台大（13篇），還有其他前段班的國立大學，如成大（25篇）與交大（21篇）。

彭台光教授製作的這兩張圖表，道盡台灣學界的不堪。因為這是個集體恥辱，同行不會對外自爆內幕。只有我這個白目的旅美學者才會公開揭發。

對台大審委會的調查結果，許多學界中人也看不過去，但站出來發聲的人屈指可數。選擇沈默的人也許鄉愿，或礙於情面，甚至也有把柄在他人手上。住在玻璃屋的人不敢亂丟石頭。

三、批判之前必須先自省。我對台大調查結果的嚴厲批判，也引發外界質疑我的學術資歷。我要告訴質疑我的人，我過去任教的大學，追求的都是四大網球賽的獎杯，也就是頂級期刊的發表。

我的研究領域有六本頂級期刊。我任教北美期間，台大管院的教授在這6本期刊總共發表8篇論文。經過作者人數的調整，等同2.53篇單一作者論文。

我進入學界較晚，41歲才取得博士。儘管如此，我個人在這6本頂級期刊的論文發表篇數，超過台大管院的所有教授（約有100多位）。

我這麼說空口無憑，只好拿「傳說中」的陳時奮教授當例子。陳時奮教授取得博士學位之後，總共在頂級期刊發表6篇論文，其中5篇單一作者，只有1篇是雙作者。換算後就是5.5篇單一作者論文。

台大是台灣的最高學府，擁有台灣最優秀的學生，享受最多的政府補助，接受最多的企業捐款，但頂級期刊的出版能量卻不如一個旅美的台籍學者（連一半都不到）。

台大的學術發表能量不足，校長管中閔心知肚明。管中閔不思提高台大的學術地位，反將僅有的聲譽賭在這起抄襲調查案。對管中閔一幫人的作為，我絕對有資格批判。