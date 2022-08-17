林智堅換戰場捍衛清白？ 退選後5天仍未向教育部提訴願

新竹市前市長林智堅上周宣布退出桃園市長選舉，但在退選聲明中強調，將轉戰另一個戰場捍衛清白。外界解讀，林智堅不服台大學倫會撤銷碩士學位之決議，未來將向教育部提出訴願，但已事隔五天，教育部長潘文忠今天表示，目前仍未收到申訴書。

林智堅8月12日下午宣布退出年底市長選舉，並坦言論文寫作有瑕疵，但離開桃園市長選戰戰場，即將在另一個戰場捍衛自己的清白。各界解讀，林智堅應不服台大學倫會審定，未來將採取救濟行動，預計將向教育部提出訴願。

潘文忠今天下午出席部務會報前接受媒體聯訪。外界關心林智堅是否已向教育部提出訴願，潘文忠表示，目前為止，教育部還沒收到林智堅前市長提出訴願申請。

而在林智堅台大國發所論文因抄襲遭撤碩士學位後，其指導教授、國安局長陳明通也被檢舉涉嫌違反學術倫理。台大昨天證實，陳明通已婉拒新學年繼續兼課，「不再應聘」；陳明通雖已非台大教師，但學倫案「不在職者也適用」，仍會由學倫審定委員會處理，並將最終結果報教評會核定。

潘文忠對此表示，陳明通局長過去在台大任職，台大內部有相關人事法規，台大會更了解陳局長目前在職或退休的情形。