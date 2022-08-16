陳明通未請辭台大教授職 本學年主動婉拒到國發所上課

新竹市前市長林智堅因論文抄襲案遭撤銷學位，近日指導教授陳明通也遭檢舉違反學術倫理，台大稍早表示，陳明通並非辭職，只是本學年度起不再應聘於國發所兼課。據了解，由於陳明通未從國發所退休仍有教授身份，只是先借調到國安局，因此台大仍要繼續調查陳的學倫狀況，再者，國發所詢問陳明通在先，是陳明通婉拒本學期回校上課。

北市議員王鴻薇日前向教育部檢舉陳明通違反學倫，教育部已依照程序函轉台大處理，台大也收到教育部轉來函文，目前正依照程序處理中。

今天卻傳出陳明通已請辭台大國發所兼任教授，國發所網頁師資介紹一欄已經看不到陳明通相關資訊；據了解，陳明通以近日台海情勢緊張、國安局公務繁忙為由請辭兼任教授職務。

台大今天則以文字回應，有關於本校國家發展研究所陳明通兼任教授，自111學年度起不再應聘兼課，並非辭職。

據了解，陳明通仍未從國發所退休，因此目前仍有教授身份，只是先借調到國安局。國發所每學年會詢問是否回來授課，但今年詢問陳明通時遭陳明通婉拒。也由於陳明通目前仍有台大教授身份，依規定，將繼續調查。