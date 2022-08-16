林智堅論文風波 鄭運鵬：最後結果會共同承擔

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今早去參加亞洲電台“News On Line”-說新聞給你聽-節目錄音。鄭運鵬表示，最近這幾次跟林智堅一起開論文說明會，全部都是直播，講出去的話收不回來，最後結果會共同承擔，「本來就沒有我不共同承擔的空間」。

主持人謝美英提問，林智堅沒有抄襲，因為他根本連寫都沒有寫，是這樣子嗎？鄭運鵬回應，現在很多人都把他跟林智堅的臉書全部都翻過一遍，當作百科全書在吵，大家找到林智堅有打卡到國發所上課，因為林覺得很快樂。

那時候就有打卡的證據，而代上課，林唸國發所的課程是在職班，他判斷每個課程人都太多，怎麼有一個人坐在那邊說他是林智堅。楊玲宜是林智堅的秘書，她負責收件，但上課一定是林智堅自己去上的。

謝美英說，這個問同班同學就知道了，看林智堅都有去上課嗎？或是按規定請假。鄭運鵬則表示，林智堅跟他說過他是很認真去上課。那時候市長公務比較忙，他也沒有急著要畢業；他也有跟幾位幕僚討論上課內容與主題。

鄭運鵬說，助理代寫的說法他很早就聽過了，也問過說有沒有可能？林智堅說不可能。謝美英說，真相只有一個，如果到後來確定林智堅對社會大眾要有個交代，你認不認為為林背書的蔡英文總統應該要公開道歉？

鄭運鵬指出，不要說總統，他也替林背書。幾次的說明會裡面都把證據攤開，他也質疑過，後來律師說不然把檔案拿去公證，沒有變造過，這些他都判斷過，顯然要維護自身清白，林智堅做最勇敢跟最大的承擔，就選擇退選，專心維護權益跟清白。

林智堅爆論文由助理代寫，謝美英說藍營質疑林智堅沒有提告是默認嗎？如果假設最後這個事情，上了法院的話，假設藍營誤會了，藍營道歉，如果真有這件事情，綠營是不是應該從黨主席一律公開面對？

鄭運鵬則說，這不能假設，該走的程序他們自己去面對。最近這幾次跟林智堅一起開論文說明會，全部都是直播，講出去的話收不回來，最後結果會共同承擔，「本來就沒有我不共同承擔的空間」。鄭運鵬也說，最有勇氣的是林智堅。

謝美英說她有去看鄭運鵬的臉書，有網友說他是故意佈局要拉下林。鄭運鵬表示，選舉跟政治不需要去懷疑別人的人性，他本來就有責任，而且是公開說明。過去這一年多，民進黨在抉擇提名過程，他身為最資深的立委當然要做準備，但是他不會去主動爭取。