快訊

初蓋大樓就出事！高雄7透天厝變危樓 建商致歉：借錢賠到底

獨／小資看過來！證交所宣布：盤中零股撮合時間「縮至1分鐘」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媒體人爆料林智堅論文「真的沒抄」 網酸：學位要給助理啊

聯合新聞網／ 綜合報導
資深媒體人近日爆料林智堅本人「真的沒有抄」引起網友議論。圖／聯合報系資料照片
資深媒體人近日爆料林智堅本人「真的沒有抄」引起網友議論。圖／聯合報系資料照片

原民進黨桃園市長參選人林智堅，因論文爭議而決定退出選戰，然而相關風波仍未平息，節目主持人錢怡君就在節目中爆料，林智堅的論文是由助理代寫，資深媒體人黃揚明也相繼爆料內幕。有網友就對此表示「原來本人真的沒有抄」、「錯怪小智了」。

林智堅因論文爭議而退出選戰，然而相關討論仍不斷，錢怡君就在節目「董事長開講」中爆料，林智堅真的沒有親自抄襲，因為論文是林的助理楊玲宜所寫。資深媒體人黃揚明（剝雞）也爆料，楊玲宜非常清楚陳明通寄給她的初稿，都是陳明通將余正煌初稿修改過後的版本，但她寫到一半就因無法繼續寫作而中斷，後來由另一位陳姓助理接手完成後即掛著林智堅名字、現已被台大判定抄襲的前碩士學位論文。

PTT網友針對此事表示，「大家錯怪了阿智，阿智沒有抄.......抄的是........(?)」、「外流證據這麼多，不管怎麼看都是自己人捅出來的」，網友也紛紛大酸「小智沒有抄，小智是被抹黑的」、「原來本人真的沒有抄XD」、「這可以知道堅哥真的沒抄襲說謊」、「學位要給助理啊」。

有PTT網友也抨擊，表示「連抄襲都不是原創」、「代寫更嚴重吧，代表根本就沒寫」、「代寫絕對比抄襲嚴重100倍」、「學術界史上最大恥辱」、「結果比抄襲更慘，還真有臉到處跑」。

被捲入風暴的助理楊玲宜上個月曾回應，之所以會有與陳明通的信件往返，林智堅的公務信箱內，聯絡的信件不僅論文還有許多公務聯絡事項，當時就是由她來協助整理分類、彙整、報告。陳明通也明白寫上「附上我（陳明通）修改的計畫⋯⋯請智堅市長在此基礎上近一步發揮」，真相很簡單易懂，就是林智堅持續的和指導教授討論，指導教授也指示林須在修改版上的基礎上繼續寫作。楊今日(15)再發文強調若只是聽說、網友說、某人說，相關臆測的說法，編造子虛烏有的故事，「恕我無法奉陪！」。

林智堅 2022大選 選民論戰

延伸閱讀

鄭運鵬接棒參選桃市長 石明謹喊「不贊成」引本人親回

林智堅退選後蔡英文「這舉動」 李艷秋：讓人驚駭莫名

51所大學招不滿害學區房東瑟瑟發抖？鄉民淡定笑了：早就賺飽

苦苓曝學術圈真實生態 「這3類人」有助理就不自己寫論文

相關新聞

林智堅論文爆助理代寫 藍批：鄭運鵬還要盲目挺堅？

新竹市前市長林智堅遭爆料，論文其實是由助理楊玲宜代筆，楊還幫林去上課。國民黨桃園市長參選人張善政競辦發言人何元楷今質疑，...

媒體人爆料林智堅論文「真的沒抄」 網酸：學位要給助理啊

原民進黨桃園市長參選人林智堅，因論文爭議而決定退出選戰，然而相關風波仍未平息，節目主持人錢怡君就在節目中爆料，林智堅的論文是由助理代寫，資深媒體人黃揚明也相繼爆料。有網友就對此表示「原來本人真的沒有抄」、「錯怪小智了」。

林智堅論文爆代寫？ 張善政：蔡英文、鄭運鵬出來道歉

新竹巿前巿長林智堅論文案，再遭爆料是助理代寫，國民黨桃園市長參選人張善政今天上午表示，爆料如果屬實，現在就不是換掉林智堅...

十大問答集一次看／陷論文風暴 陳明通下一步可能動向

新竹市前市長林智堅因論文爭議退選桃園市長，但其台大國發所論文在被台大審定會認定抄襲後仍未平息，現在砲火轉向其指導教授、國...

影／朱立倫：小學生都看得出抄襲 不相信蔡英文是教授出身

針對新竹市前市長林智堅論文抄襲案，據傳民進黨內部早已知道有「代筆」狀況。國民黨主席朱立倫今天上午出席染疫往生者祈福法會受...

林智堅事件衝擊鄭文燦 決策判斷力不足恐影響總統之路

新竹市前市長林智堅，因無法從「論文門」脫身，決定退出桃園市長選戰，綠營換立委鄭運鵬上陣，外界砲火看似對準林智堅與民進黨主席蔡英文，一連串危機處理，荒腔走板，顯示力挺交棒的桃園市長鄭文燦，決策力不穩定及判斷力不足，影響他未來當綠營領導者的威信及挑戰總統大位之路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。