媒體人爆料林智堅論文「真的沒抄」 網酸：學位要給助理啊

原民進黨桃園市長參選人林智堅，因論文爭議而決定退出選戰，然而相關風波仍未平息，節目主持人錢怡君就在節目中爆料，林智堅的論文是由助理代寫，資深媒體人黃揚明也相繼爆料內幕。有網友就對此表示「原來本人真的沒有抄」、「錯怪小智了」。

林智堅因論文爭議而退出選戰，然而相關討論仍不斷，錢怡君就在節目「董事長開講」中爆料，林智堅真的沒有親自抄襲，因為論文是林的助理楊玲宜所寫。資深媒體人黃揚明（剝雞）也爆料，楊玲宜非常清楚陳明通寄給她的初稿，都是陳明通將余正煌初稿修改過後的版本，但她寫到一半就因無法繼續寫作而中斷，後來由另一位陳姓助理接手完成後即掛著林智堅名字、現已被台大判定抄襲的前碩士學位論文。

PTT網友針對此事表示，「大家錯怪了阿智，阿智沒有抄.......抄的是........(?)」、「外流證據這麼多，不管怎麼看都是自己人捅出來的」，網友也紛紛大酸「小智沒有抄，小智是被抹黑的」、「原來本人真的沒有抄XD」、「這可以知道堅哥真的沒抄襲說謊」、「學位要給助理啊」。

有PTT網友也抨擊，表示「連抄襲都不是原創」、「代寫更嚴重吧，代表根本就沒寫」、「代寫絕對比抄襲嚴重100倍」、「學術界史上最大恥辱」、「結果比抄襲更慘，還真有臉到處跑」。

被捲入風暴的助理楊玲宜上個月曾回應，之所以會有與陳明通的信件往返，林智堅的公務信箱內，聯絡的信件不僅論文還有許多公務聯絡事項，當時就是由她來協助整理分類、彙整、報告。陳明通也明白寫上「附上我（陳明通）修改的計畫⋯⋯請智堅市長在此基礎上近一步發揮」，真相很簡單易懂，就是林智堅持續的和指導教授討論，指導教授也指示林須在修改版上的基礎上繼續寫作。楊今日(15)再發文強調若只是聽說、網友說、某人說，相關臆測的說法，編造子虛烏有的故事，「恕我無法奉陪！」。